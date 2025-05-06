Иностранцы массово скупают жилье в Польше — украинцы лидируют по количеству покупок

Больше сделок заключили именно украинцы, которые чаще всего покупают жилье в Варшаве, Кракове и Вроцлаве.

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Продажи квартир иностранцам в Польше установили новый рекорд — более 17 тысяч за 2024 год, и главными покупателями оказались украинцы. В прошлом году было заключено рекордное количество сделок — 17 330, тогда как годом ранее эта цифра составляла более 14 тысяч. Иностранцы чаще всего покупали квартиры в крупных городах, таких как Варшава (3535 квартир), Краков (1523) и Вроцлав (1491). Об этом пишет издание Rzeczpospolita.

Учитывая тот факт, что общие продажи в 2024 году снизились, доля иностранцев среди покупателей может вырасти до чуть более 10%.

Анализ данных последних лет показывает, что Варшава — это город, где иностранцы чаще всего покупают жилье, подтвердило Министерство внутренних дел и администрации.

Больше всего квартир покупают украинцы. Среди других активных покупателей — белорусы, россияне, индусы, британцы и вьетнамцы. Средняя площадь одного объекта — 58 квадратных метров.

Иностранные инвесторы чаще всего платят наличными, без ипотеки, иногда покупают сразу несколько квартир. По словам старшего агента агентства Hamilton May Патрика Пьеты, «Они считают, что Варшава — дешевая, потому что в Киеве, особенно до войны, было дороже».

Отметим, что Вице-премьер-министр — министр национального единства Украины Алексей Чернышов сообщил, что закон о множественном гражданстве будет готов до конца года.

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