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Производство фентанила, война и покушение на Трампа – стали известны лауреаты Пулитцеровской премии

09:06, 6 мая 2025
Покушение на убийство Трампа стало предметом Пулитцеровской премии за репортаж о сенсационных новостях, присужденной Washington Post.
Производство фентанила, война и покушение на Трампа – стали известны лауреаты Пулитцеровской премии
Источник фото: Reuters
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В США 5 мая были объявлены лауреаты Пулитцеровской премии. Среди победителей — агентство Reuters, издания The New York Times и The Wall Street Journal. Пулитцеровская премия считается самой престижной наградой в американской журналистике. Об этом пишет Reuters.

Агентство Reuters получило Пулитцеровскую премию в категории журналистских расследований за серию материалов о международной торговле химическими веществами, используемыми для производства фентанила — наркотика, лежащего в основе кризиса, который унёс жизни около 450 000 американцев.

Среди других победителей — The New York Times, завоевавшая четыре премии, и журнал New Yorker, отмеченный тремя, в том числе за освещение зарубежных конфликтов. Times также получила награду за освещение фентанилового кризиса совместно с Baltimore Banner.

В рамках своей семисерийной серии «Фентанил Экспресс» журналисты Reuters приобрели все компоненты, необходимые для производства фентанила, чтобы продемонстрировать, почему власти США не могут остановить смертельно опасную торговлю. За 3 600 долларов команда приобрела химикаты и оборудование, позволяющее изготовить наркотиков на сумму около 3 млн долларов.

Это уже 13-я Пулитцеровская премия для агентства Reuters с 2008 года. The New York Times довела общее число своих побед до 139 — это рекорд с момента основания премии в 1917 году. В этом году газета победила в категории «Фотография сенсационных новостей» — за снимки Дага Миллса, запечатлевшего момент покушения на Дональда Трампа в июле, на которых видна летящая пуля.

Также Times победила в категориях «Пояснительная журналистика» — за исследование войны США в Афганистане, и «Международные репортажи» — за материалы Деклана Уолша о конфликте в Судане. В партнерстве с Baltimore Banner издание было отмечено и за местную журналистику — расследование влияния фентанила на сообщество Балтимора, особенно среди пожилых афроамериканцев.

New Yorker получил награды в категориях «Комментарии», «Фотография» и «Аудиорепортаж».

Покушение на Трампа также принесло Washington Post награду в номинации «Репортаж о сенсационных новостях». Газета получила ещё одну премию — за карикатуры Энн Телнес, которая покинула издание в знак протеста после отказа опубликовать рисунок, изображающий Джеффа Безоса и других CEO, стоящих на коленях перед статуей Трампа. Жюри отметило её «бесстрашие, приведшее к уходу из редакции».

Желаемая награда за общественную службу досталась ProPublica — за расследование случаев гибели беременных женщин, лечение которых было отложено из-за жёстких запретов на аборты.

The Wall Street Journal получила премию в категории «Национальная журналистика» за расследование «политических и личных трансформаций» Илона Маска — богатейшего человека мира и вдохновителя инициативы администрации Трампа по сокращению федерального аппарата.

Тема афроамериканской истории также была отмечена: специальная награда посмертно присуждена Чаку Стоуну за освещение движения за гражданские права.

В категории «Искусство и литература» победил Персиваль Эверетт с романом «Джеймс» — переосмыслением «Гекльберри Финна» с акцентом на образе темнокожего Джима. Эдда Л. Филдс-Блэк получила награду в категории «История» за труд о Гарриет Табмен. В категории «Драма» победил Брэнден Джейкобс-Дженкинс с пьесой «Цель» — о темнокожей семье высшего среднего класса.

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США журналистка журналист

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