Виробництво фентанілу, війна та замах на Трампа – стали відомі лауреати Пулітцерівської премії

Джерело фото: Reuters

У США 5 травня стали відомі лауреати Пулітцерівської премії. Серед них — агенція Reuters, видання The New York Times та The Wall Street Journal. Пулітцерівська премія — найпрестижніша нагорода в американській журналістиці. Про це пише Reuters.

Агентство Reuters отримало Пулітцерівську премію в галузі журналістських розслідувань за серію статей, що висвітлюють міжнародну торгівлю хімічними речовинами, що використовуються для виробництва фентанілу – препарату, що лежить в основі кризи, яка забрала життя близько 450 000 американців, і ця цифра зростає.

Серед інших переможців найпрестижніших нагород в американській журналістиці були New York Times, яка отримала чотири Пулітцерівські премії, та журнал New Yorker, який отримав три, значною мірою завдяки висвітленню закордонних воєн. Times також отримала нагороду за власне висвітлення кризи, пов'язаної з фентанілом, у співпраці з Baltimore Banner.

Зокрема, репортери Reuters у рамках своєї семисерійної серії «Фентаніл Експрес» придбали всі інгредієнти, необхідні для виробництва фентанілу, розкриваючи, чому влада США не може зупинити смертельну торгівлю.

Всього за 3 600 доларів команда придбала достатньо хімікатів-прекурсорів та обладнання, щоб виготовити наркотик щонайменше на 3 мільйони доларів.

Серіал вперше розкрив, як працює ланцюг поставок хімікатів, а також викрив, як і чому уряд США не зміг зупинити потік, незважаючи на значні дипломатичні та правоохоронні зусилля з боку адміністрацій Байдена та Трампа.

Це була 13-та Пулітцерівська премія агентства Reuters, усі з 2008 року.

Газета The New York Times збільшила загальну кількість нагород до 139 – рекордно високий показник з моменту початку вручення нагород у 1917 році. Цього року вона перемогла у категорії «Фотографія сенсаційних новин» за знімки Дага Міллса, на яких зображено замах на Дональда Трампа в липні, на яких зафіксована куля, що летить у повітрі.

У категорії «Пояснювальна журналістика» газету було відзначено за дослідження війни США в Афганістані, а в категорії «Міжнародні репортажі» – за висвітлення Декланом Волшем конфлікту в Судані.

У співпраці з некомерційною організацією Baltimore Banner вона також отримала приз за місцеву журналістику за розслідування впливу фентанілу на Балтимор, особливо серед старших темношкірих чоловіків.

New Yorker переміг у номінаціях «коментарі», «фотографія» та «аудіорепортаж».

Замах на вбивство Трампа також став предметом Пулітцерівської премії за репортаж про сенсаційні новини, присудженої Washington Post, однієї з двох Пулітцерівських премій, які отримала газета.

Інший приз, який отримала газета Washington Post, дістався карикатуристці Енн Телнес, яка чотири місяці тому пішла у відставку на знак протесту після того, як карикатура, яку вона подала, на якій зображено власника «Вашингтон пост» Джеффа Безоса та інших генеральних директорів, що стоять на колінах перед статуєю Трампа, була відхилена газетою. Судді відзначили її «безстрашність, яка призвела до її відходу з новинної організації».

Бажана нагорода за суспільну службу була отримана ProPublica за репортаж про вагітних жінок, які померли після того, як лікарі відклали їхнє лікування через страх порушити суворі закони про аборти.

Переможцем у номінації «Національна журналістика» стала газета Wall Street Journal за дослідження «політичних та особистих зрушень» Ілона Маска, найбагатшої людини світу та архітектора ініціативи адміністрації Трампа щодо скорочення чисельності федеральної робочої сили.

Афроамериканська тематика також займала чільне місце в нагородах, зокрема спеціальна відзнака, присуджена покійному Чаку Стоуну за висвітлення руху за громадянські права.

У категорії «Мистецтво та література» Персіваль Еверетт переміг у категорії художньої літератури за «Джеймс» – переосмислення «Гекльберрі Фінна», в якому озвучено темношкірого персонажа Джима. Едда Л. Філдс-Блек перемогла в категорії «Історія» за розповідь про Гаррієт Табмен. А нагороду за драму отримав Бренден Джейкобс-Дженкінс за «Мету» – п’єсу про темношкіру родину вищого середнього класу.

