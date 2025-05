У чоловіків, яких суд тимчасово обмежив у праві керування авто за позовом ТЦК, поліція вилучатиме посвідчення водія – законопроект Кабміну

Верховна Рада розгляне законопроект про новий порядок позбавлення водіїв права на керування і вилучення посвідчень в осіб, яких тимчасово обмежили у праві керування, зокрема за позовами ТЦК.

У військовозобов’язаних чоловіків, стосовно яких за позовом ТЦК суд виніс рішення про тимчасове обмеження у праві керування авто, зможуть вилучати посвідчення водія. Відповідну норму містить оновлена редакція законопроекту Кабміну.

Так, незабаром парламент розгляне зміни до Закону «Про дорожній рух», які передбачають новий порядок припинення права на керування авто. Цей урядовий законопроект 8082 Комітет Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури рекомендував прийняти в першому читанні з урахуванням свіжих комітетських поправок.

У доопрацьованій комітетом версії законопроект передбачає, що у разі позбавлення особи права на керування транспортними засобами чи тимчасового обмеження в праві керування транспортними засобами посвідчення водія в такої особи вилучається Національною поліцією або здається особою до територіального органу МВС.

Нагадаємо, що відповідно до нової норми у Кодексі адміністративного судочинства (стаття 283-2), у разі невиконання громадянином України у строки, встановлені законом про мобілізацію, вимоги ТЦК про виконання обов’язку (обов’язків) ТЦК звертається до суду із позовною заявою про застосування судом тимчасового обмеження такої особи у праві керування транспортним засобом під час мобілізації.

Таким чином, на законодавчому рівні будуть врегульовані наслідки рішення адміністративного суду про обмеження у праві керування. Наразі, нагадаємо, чітко на рівні закону ці наслідки не врегульовані.

Пропонується доповнити закон про дорожній рух новими статтями 15-1 -15-6, де, серед іншого, окремо врегулювати питання припинення (призупинення) права на керування транспортними засобами та визнання посвідчення водія недійсним.

З урахуванням рекомендованих комітетом поправок пропонується встановити, що право на керування транспортними засобами припиняється у разі:

позбавлення особи, яка має посвідчення водія, видане вперше, в установленому законодавством порядку права на керування транспортними засобами;

установлення факту оформлення та видачі посвідчення водія на підставі фіктивних чи підроблених документів або порушень під час складення теоретичного, практичного іспитів;

установлення факту порушення вимог законодавства під час підтвердження відсутності в особи медичних протипоказань до керування транспортними засобами, на підставі чого було отримано посвідчення водія.

Інформація про припинення права на керування транспортними засобами та необхідність здачі посвідчення водія протягом 15 робочих днів надсилається особі рекомендованим листом на адресу, зазначену в Єдиному державному реєстрі МВС, Єдиному державному демографічному реєстрі.

У разі виявлення посвідчення водія, яке, за даними Єдиного державного реєстру МВС, недійсне, крім посвідчення водія, строк дії якого закінчився, або в разі виявлення, що право особи на керування транспортними засобами припинено, поліцейські вилучають посвідчення водія та надсилають до територіального органу Міністерства внутрішніх справ України.

Право на керування транспортними засобами призупиняється в разі:

- позбавлення права на керування транспортними засобами в установленому законодавством порядку на строк позбавлення (крім випадків, коли особа має посвідчення водія, видане вперше);

- тимчасового обмеження в праві керування транспортними засобами в установленому законодавством порядку;

- виявлення в особи медичних протипоказань до керування транспортними засобами відповідних категорій.

Посвідчення водія вважається недійсним у разі:

закінчення строку дії посвідчення водія, яким надано право керування транспортними засобами відповідних категорій;

утрати, знищення чи викрадення посвідчення водія;

видачі особі посвідчення водія іноземної держави;

обміну посвідчення водія;

не вилучення в особи або не здачі особою посвідчення водія протягом 15 робочих днів із дня набрання законної сили рішенням суду про позбавлення її права на керування транспортними засобами;

якщо особа не з'явилася за отриманням посвідчення водія, виданого вперше, або не здійснила обмін посвідчення водія протягом одного року з дня виникнення підстав для його видачі або обміну.

У разі виявлення посвідчення водія, яке, за даними Єдиного державного реєстру МВС, недійсне, крім посвідчення водія, строк дії якого закінчився, або в разі виявлення, що право особи на керування транспортними засобами припинено, поліцейські вилучають посвідчення водія та надсилають його до територіального органу МВС.

Посвідчення водія, дія якого призупинена у зв'язку з тимчасовим обмеженням у праві керування транспортними засобами, вважається дійсним із дня, наступного за днем винесення державним виконавцем постанови про скасування такого обмеження або про закінчення відповідного виконавчого провадження.

Посвідчення водія, дія якого призупинена на підставі рішення суду, що були скасовані, вважається дійсним із дня, наступного за днем ухвалення рішення про скасування позбавлення права на керування транспортним засобом, та повертається особі за її заявою.

Посвідчення водія, дія якого призупинена на підставі постанови державного виконавця, що була скасована, вважається дійсним із дня, наступного за днем ухвалення рішення про скасування постанови про тимчасове обмеження в праві керування транспортними засобами.

Інформація про осіб, позбавлених права на керування транспортними засобами або тимчасово обмежених у праві керування транспортними засобами, а також про відновлення такого права вноситься до Єдиного державного реєстру МВС.

У разі позбавлення особи права на керування транспортними засобами чи тимчасового обмеження в праві керування транспортними засобами посвідчення водія в такої особи вилучається Національною поліцією або здається особою до територіального органу МВС.

Також законопроект змінює умови набуття права на керування авто. Втім, фінальна редакція законопроекту до першого читання зазнала численних комітетських правок.

Передбачається, що кожна особа, яка досягла визначеного цим Законом віку, тимчасово чи постійно проживає на території України, не має медичних протипоказань та пройшла повний курс навчання за відповідними програмами, може в установленому порядку отримати право на керування транспортними засобами відповідних категорій.

Посвідчення водія, видане особі вперше, дійсне протягом двох років з дня його видачі.

Порядок видачі та обміну посвідчень водія, зокрема особливості допуску до керування транспортними засобами військовослужбовців базової військової служби, поліцейських, осіб рядового та начальницького складу служби цивільного захисту, визначається Кабміном.

Керувати транспортними засобами може особа, яка має право на керування транспортними засобами відповідних категорій, за умови, що її право не припинено (не призупинено). Право на керування транспортним засобом відповідної категорії підтверджується посвідченням водія.

Право на керування транспортними засобами відповідних категорій може бути надано:

категорії АМ – особам, які досягли 15-річного віку

категорій А1, В1 – особам, які досягли 16-річного віку;

категорій А2, В, ВЕ, С1, С1Е – особам, які досягли 18-річного віку. Право на керування транспортними засобами категорій В, ВЕ може бути надане з 17- річного віку за умови керування транспортним засобам до досягнення 18-річного віку у супроводі особи, яка має право керування еквівалентною категорією транспортних засобів не менше 2 років

категорії А (мотоцикли) — особам, які досягли 20-річного віку та мають право на керування транспортним засобом категорії А2 не менше 2 років (вимога до наявності права на керування не застосовується, якщо особа має вік щонайменше 24 роки) тощо.

Право на керування транспортними засобами категорій C1, C, D1 і D можуть отримати особи, які вже мають право на керування транспортними засобами категорії B. Право керування транспортними засобами категорій BE, C1E, CE, D1E і DE можуть отримати особи, які вже мають право на керування транспортними засобами категорій B, C1, C, D1 і D відповідно.

Право на керування транспортними засобами на території України за наявності посвідчення водія іноземної держави, що відповідає вимогам Конвенції про дорожній рух 1968 року, або посвідчення водія іноземної держави, що не відповідає вимогам Конвенції про дорожній рух 1968 року, за наявності міжнародного посвідчення водія, виданого відповідно до Конвенції про дорожній рух 1949 року або Конвенції про дорожній рух 1968 року, мають:

громадяни України, які тимчасово або постійно проживають за кордоном, за умови пред’явлення документу, що підтверджує право особи на тимчасове чи постійне проживання за кордоном;

іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах тимчасово перебувають на території України, за умови пред’явлення документу, що підтверджує право особи на тимчасове перебування на території України;

іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах тимчасово чи постійно проживають на території України - протягом року з дати отримання права особи на тимчасове чи постійне проживання в Україні, за умови пред’явлення документу, що підтверджує право особи на тимчасове чи постійне проживання на території України;

іноземці, які є співробітниками дипломатичних і консульських установ іноземних держав, міжнародних організацій, представництв міжнародних організацій, інших іноземних організацій, якщо це передбачено міжнародними договорами України, та члени сімей співробітників таких установ, організацій, які акредитовані в установленому МЗС України порядку, за умови пред’явлення документу, що посвідчує належність до осіб, які користуються привілеями та імунітетами згідно із законодавством та міжнародними договорами України, виданого МЗС.

Строк дії посвідчення водія, яке надає право на керування транспортними засобами категорій АМ, А1, А2, А, В1, В та ВЕ становить 15 років.

Строк дії посвідчення водія на керування транспортними засобами категорій С1, С1Е, С, CE, DI, DIE, D, DE, Tб та Tm становить 5 років.

Перехідні положення законопроекту у редакції комітету передбачають, що посвідчення водія, що були видані до дня набрання чинності цим Законом, є чинними до закінчення строку їх дії.

Для виїзду за межі України з метою участі у міжнародному русі на території держав - членів Європейського Союзу, посвідчення водія, що були видані до дня набрання чинності цим Законом є чинними до 19 січня 2033 року та підлягають обміну.

Обмін посвідчень водія, що були видані до дня набрання чинності цим Законом здійснюється без складання іспитів відповідно до порядку, установленого для видачі та обміну посвідчень водія.

Автор: Наталя Мамченко

