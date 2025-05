У мужчин, которых суд временно ограничил в праве управления автомобилем по иску ТЦК, полиция будет изымать водительские удостоверения – законопроект Кабмина

Верховная Рада рассмотрит законопроект о новом порядке лишения водителей права на управление и изъятия удостоверений у лиц, которые временно ограничены в праве управления, в том числе по искам ТЦК.

Фото: autotheme.info

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

У военнообязанных мужчин, в отношении которых по иску ТЦК суд вынес решение о временном ограничении в праве управления автомобилем, смогут изымать водительские удостоверения. Соответствующая норма содержится в обновленной редакции законопроекта Кабмина.

Так, вскоре парламент рассмотрит изменения в Закон «О дорожном движении», которые предусматривают новый порядок прекращения права на управление автомобилем. Этот правительственный законопроект 8082 Комитет Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры рекомендовал принять в первом чтении с учетом свежих комитетских поправок.

В доработанной комитетом версии законопроект предусматривает, что в случае лишения лица права на управление транспортными средствами или временного ограничения в праве управления транспортными средствами водительское удостоверение у такого лица изымается Национальной полицией или сдается лицом в территориальный орган МВД.

Напоминаем, что согласно новой норме в Кодексе административного судопроизводства (статья 283-2), в случае невыполнения гражданином Украины в сроки, установленные законом о мобилизации, требования ТЦК об исполнении обязанности (обязанностей) ТЦК обращается в суд с исковым заявлением о применении судом временного ограничения такого лица в праве управления транспортным средством во время мобилизации.

Таким образом, на законодательном уровне будут урегулированы последствия решения административного суда об ограничении в праве управления. На данный момент, напомним, четко на уровне закона эти последствия не урегулированы.

Предлагается дополнить закон о дорожном движении новыми статьями 15-1 – 15-6, где, в частности, отдельно урегулировать вопросы прекращения (приостановления) права на управление транспортными средствами и признания водительского удостоверения недействительным.

С учетом рекомендованных комитетом поправок предлагается установить, что право на управление транспортными средствами прекращается в случае:

лишения лица, имеющего водительское удостоверение, выданное впервые, в установленном законодательством порядке права на управление транспортными средствами;

установления факта оформления и выдачи водительского удостоверения на основании фиктивных или поддельных документов либо нарушений во время сдачи теоретического, практического экзаменов;

установления факта нарушения требований законодательства во время подтверждения отсутствия у лица медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами, на основании чего было получено водительское удостоверение.

Информация о прекращении права на управление транспортными средствами и необходимости сдачи водительского удостоверения в течение 15 рабочих дней направляется лицу заказным письмом по адресу, указанному в Едином государственном реестре МВД, Едином государственном демографическом реестре.

В случае выявления водительского удостоверения, которое, по данным Единого государственного реестра МВД, недействительно, кроме удостоверения водителя, срок действия которого истек, или в случае выявления, что право лица на управление транспортными средствами прекращено, полицейские изымают водительское удостоверение и направляют его в территориальный орган Министерства внутренних дел Украины.

Право на управление транспортными средствами приостанавливается в случае:

- лишения права на управление транспортными средствами в установленном законодательством порядке на срок лишения (кроме случаев, когда лицо имеет водительское удостоверение, выданное впервые);

- временного ограничения в праве управления транспортными средствами в установленном законодательством порядке;

- выявления у лица медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами соответствующих категорий.

Водительское удостоверение считается недействительным в случае:

истечения срока действия водительского удостоверения, которым предоставлено право управления транспортными средствами соответствующих категорий;

утраты, уничтожения или кражи водительского удостоверения;

выдачи лицу водительского удостоверения иностранного государства;

обмена водительского удостоверения;

не изъятия у лица или не сдачи лицом водительского удостоверения в течение 15 рабочих дней со дня вступления в законную силу решением суда о лишении его права на управление транспортными средствами;

если лицо не явилось за получением водительского удостоверения, выданного впервые, или не осуществило обмен водительского удостоверения в течение одного года со дня возникновения оснований для его выдачи или обмена.

В случае выявления водительского удостоверения, которое, по данным Единого государственного реестра МВД, недействительно, кроме удостоверения водителя, срок действия которого истек, или в случае выявления, что право лица на управление транспортными средствами прекращено, полицейские изымают водительское удостоверение и направляют его в территориальный орган МВД.

Водительское удостоверение, действие которого приостановлено в связи с временным ограничением в праве управления транспортными средствами, считается действительным со дня, следующего за днем вынесения государственным исполнителем постановления об отмене такого ограничения или об окончании соответствующего исполнительного производства.

Водительское удостоверение, действие которого приостановлено на основании решения суда, которое было отменено, считается действительным со дня, следующего за днем принятия решения об отмене лишения права на управление транспортным средством, и возвращается лицу по его заявлению.

Водительское удостоверение, действие которого приостановлено на основании постановления государственного исполнителя, которое было отменено, считается действительным со дня, следующего за днем принятия решения об отмене постановления о временном ограничении в праве управления транспортными средствами.

Информация о лицах, лишенных права на управление транспортными средствами или временно ограниченных в праве управления транспортными средствами, а также о восстановлении такого права вносится в Единый государственный реестр МВД.

В случае лишения лица права на управление транспортными средствами или временного ограничения в праве управления транспортными средствами водительское удостоверение у такого лица изымается Национальной полицией или сдается лицом в территориальный орган МВД.

Также законопроект изменяет условия приобретения права на управление автомобилем. Впрочем, финальная редакция законопроекта до первого чтения претерпела многочисленные комитетские правки.

Предусматривается, что каждое лицо, достигшее определенного этим Законом возраста, временно или постоянно проживающее на территории Украины, не имеющее медицинских противопоказаний и прошедшее полный курс обучения по соответствующим программам, может в установленном порядке получить право на управление транспортными средствами соответствующих категорий.

Водительское удостоверение, выданное лицу впервые, действительно в течение двух лет со дня его выдачи.

Порядок выдачи и обмена водительских удостоверений, в том числе особенности допуска к управлению транспортными средствами военнослужащих базовой военной службы, полицейских, лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, определяется Кабмином.

Управлять транспортными средствами может лицо, имеющее право на управление транспортными средствами соответствующих категорий, при условии, что его право не прекращено (не приостановлено). Право на управление транспортным средством соответствующей категории подтверждается водительским удостоверением.

Право на управление транспортными средствами соответствующих категорий может быть предоставлено:

категории АМ – лицам, достигшим 15-летнего возраста;

категорий А1, В1 – лицам, достигшим 16-летнего возраста;

категорий А2, В, ВЕ, С1, С1Е – лицам, достигшим 18-летнего возраста. Право на управление транспортными средствами категорий В, ВЕ может быть предоставлено с 17-летнего возраста при условии управления транспортным средством до достижения 18-летнего возраста в сопровождении лица, имеющего право управления эквивалентной категорией транспортных средств не менее 2 лет;

категории А (мотоциклы) – лицам, достигшим 20-летнего возраста и имеющим право на управление транспортным средством категории А2 не менее 2 лет (требование к наличию права на управление не применяется, если лицо имеет возраст не менее 24 лет) и т.д.

Право на управление транспортными средствами категорий C1, C, D1 и D могут получить лица, которые уже имеют право на управление транспортными средствами категории B. Право управления транспортными средствами категорий BE, C1E, CE, D1E и DE могут получить лица, которые уже имеют право на управление транспортными средствами категорий B, C1, C, D1 и D соответственно.

Право на управление транспортными средствами на территории Украины при наличии водительского удостоверения иностранного государства, соответствующего требованиям Конвенции о дорожном движении 1968 года, или водительского удостоверения иностранного государства, не соответствующего требованиям Конвенции о дорожном движении 1968 года, при наличии международного водительского удостоверения, выданного в соответствии с Конвенцией о дорожном движении 1949 года или Конвенцией о дорожном движении 1968 года, имеют:

граждане Украины, временно или постоянно проживающие за границей, при условии предъявления документа, подтверждающего право лица на временное или постоянное проживание за границей;

иностранцы и лица без гражданства, которые на законных основаниях временно находятся на территории Украины, при условии предъявления документа, подтверждающего право лица на временное пребывание на территории Украины;

иностранцы и лица без гражданства, которые на законных основаниях временно или постоянно проживают на территории Украины – в течение года с даты получения права лица на временное или постоянное проживание в Украине, при условии предъявления документа, подтверждающего право лица на временное или постоянное проживание на территории Украины;

иностранцы, являющиеся сотрудниками дипломатических и консульских учреждений иностранных государств, международных организаций, представительств международных организаций, других иностранных организаций, если это предусмотрено международными договорами Украины, и члены семей сотрудников таких учреждений, организаций, аккредитованные в установленном МИД Украины порядке, при условии предъявления документа, удостоверяющего принадлежность к лицам, пользующимся привилегиями и иммунитетами в соответствии с законодательством и международными договорами Украины, выданного МИД.

Срок действия водительского удостоверения, которое предоставляет право на управление транспортными средствами категорий АМ, А1, А2, А, В1, В и ВЕ, составляет 15 лет.

Срок действия водительского удостоверения на управление транспортными средствами категорий С1, С1Е, С, CE, DI, DIE, D, DE, Tб и Tm составляет 5 лет.

Переходные положения законопроекта в редакции комитета предусматривают, что водительские удостоверения, выданные до дня вступления в силу этим Законом, являются действительными до истечения срока их действия.

Для выезда за пределы Украины с целью участия в международном движении на территории государств – членов Европейского Союза водительские удостоверения, выданные до дня вступления в силу этим Законом, являются действительными до 19 января 2033 года и подлежат обмену.

Обмен водительских удостоверений, выданных до дня вступления в силу этим Законом, осуществляется без сдачи экзаменов в соответствии с порядком, установленным для выдачи и обмена водительских удостоверений.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.