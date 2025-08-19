Практика судів
  1. Суд інфо

ВККС розгляне питання про відрядження суддів до Чигиринського райсуду Черкаської області

19:00, 19 серпня 2025
Суддя, який виявив намір бути відрядженим до іншого суду, має подати до ВККС згоду, до якої додати свої документи.
ВККС розгляне питання про відрядження суддів до Чигиринського райсуду Черкаської області
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища кваліфікаційна комісія суддів призначила питання щодо внесення подання про відрядження (тимчасове переведення) для здійснення правосуддя до Чигиринського районного суду Черкаської області 1 судді. 

Розгляд питання відбуватиметься 10 вересня о 10:00 у приміщенні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (м. Київ, вул. Генерала Шаповала, 9).

Суддя, який виявив намір бути відрядженим до іншого суду того самого рівня і спеціалізації, має подати до Комісії згоду відповідно до встановленої форми, до якої додати свої документи.

Раніше ВККС рекомендувала відрядити  суддів до Києво-Святошинського райсуду Київської області та до Смілянського міськрайонного суду Черкаської області.

Також ВККС рекомендує відрядити 9 суддів до інших судів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суддя ВККС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Розгляд законопроекту про Військового омбудсмана відкладається через політичні суперечки

Військовий омбудсман Ольга Решетилова лишається без реальних механізмів захисту прав військовослужбовців через те, що депутати досі не змогли прийняти відповідний законопроект.

Ще немає визначеності, буде нова програма МВФ чи ми будемо діяти за чинною програмою – Сергій Марченко

Чи буде нова програма МВФ – залежить від безпекової ситуації в Україні.

«Це такий комплексний механізм, який потрібно через багато різних органів разом трекати» — міністр економіки Олексій Соболев про мораторій на перевірки бізнесу

«Ми домовляємось про різноманітні внутрішні дашборди, щоб постійно трекати і постійно там актуалізовувати» – міністр економіки Олексій Соболев пояснив, як працюватиме мораторій на перевірки бізнесу.

Чиновники США та Європи почали роботу зі зміцнення української армії – Bloomberg

Гарантії, які будуть конкретизовані представниками армії та розвідки, спрямовані на те, щоб дозволити Україні нарощувати чисельність військ без обмежень.

Парламент ухвалив постанову про нагороди Верховної Ради

Депутати проголосували за запровадження премій, стипендій, відзнак та почесних відзнак Верховної Ради.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Байталюк
    Володимир Байталюк
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Марина Бояринцева
    Марина Бояринцева
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва