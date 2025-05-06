Від українців надійшло понад 1200 скарг на завищені ціни на ліки

Найбільше скарг надходить від мешканців семи областей та Києва.

Джерело фото: Freepik

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Після відновлення контролю за цінами на лікарські засоби Держпродспоживслужба провела 776 перевірок.

До порушників були застосовані адміністративно-господарські санкції на загальну суму 1,8 млн гривень, а на посадових осіб суб’єктів господарювання наклали адміністративних штрафів на суму 163,7 тис. гривень.

Крім того, надано 78 приписів щодо усунення порушень порядку ціноутворення на лікарські засоби та приведення цін у відповідність до вимог законодавства.

Загалом, як вказується, до Держпродспоживслужби надійшло 1 239 звернень громадян щодо продажу лікарських засобів за завищеними цінами. Найбільше скаржаться мешканці Дніпропетровської, Харківської, Полтавської, Івано-Франківської, Львівської, Хмельницької, Черкаської областей та м. Києва.

Перевірки за цінами на лікарські засоби в аптечних закладах, які здійснює Держпродспоживслужба, відновлено з 1 березня.

Кожен громадянин має право звернутися до Держпродспоживслужби та її територіальних органів, у разі виявлення випадків продажу лікарських засобів за завищеними цінами.

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