Отсутствует работник в реестрах при бронировании в Дії — что делать

Работодатели при бронировании своего работника через Дію могут столкнуться с проблемой — он может не отображаться в системе. Как указано в Дії, если работодатели получают результат «Лицо не трудоустроено на предприятии» или в реестре Оберег нет сведений о его месте работы, это происходит по двум причинам:
Исправить это очень просто: через приложение Резерв+ или по обращению в Пенсионный фонд. Как это сделать — в видео ниже.
Как подать заявление о бронировании через Дію
Чтобы забронировать работников, необходимо выполнить несколько простых шагов:
Результат придёт на вашу электронную почту и в кабинет на портале Дія. Если бронирование прошло успешно, оно отобразится в системе Резерв+ работников.
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Как решить проблему с отсутствием работников в реестрах
Если новый работник не отображается в реестрах, обратитесь в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) для обновления данных. Сделайте это через раздел «Коммуникации с ПФУ» на портале: используйте оперативное сообщение о трудовых отношениях.
Если вы своевременно подали данные о работнике, он отобразится в системе Оберег и бронирование пройдет без проблем. Однако если информация была отправлена с задержкой, подайте Налоговый расчёт через портал ГНС за последний отчётный период и дождитесь, пока ПФУ обновит информацию в реестре.
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