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Отсутствует работник в реестрах при бронировании в Дії — что делать

11:45, 6 мая 2025
Работник не отображается в системе — какие действия работодателя.
Отсутствует работник в реестрах при бронировании в Дії — что делать
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Работодатели при бронировании своего работника через Дію могут столкнуться с проблемой — он может не отображаться в системе. Как указано в Дії, если работодатели получают результат «Лицо не трудоустроено на предприятии» или в реестре Оберег нет сведений о его месте работы, это происходит по двум причинам:

  • Пенсионный фонд ещё не передал актуальные данные о работнике в реестр;
  • Работник оформлен на другую компанию или ФЛП, и система «не видит» его по вашему ЕГРПОУ.

Исправить это очень просто: через приложение Резерв+ или по обращению в Пенсионный фонд. Как это сделать — в видео ниже.

Как подать заявление о бронировании через Дію

Чтобы забронировать работников, необходимо выполнить несколько простых шагов:

  • Авторизуйтесь на портале Дія, выберите услугу «Бронирование работников» и нажмите «Подать заявление».
  • Укажите данные работников, которых планируете забронировать.
  • Подтвердите заработную плату работника.
  • Проверьте правильность внесённых данных и подпишите заявление. Подпись ставит руководитель предприятия или уполномоченное лицо.

Результат придёт на вашу электронную почту и в кабинет на портале Дія. Если бронирование прошло успешно, оно отобразится в системе Резерв+ работников.

Мы автоматизировали процесс: вся информация проверяется системой, а не людьми — значит, быстро, прозрачно и без лишней бюрократии.

Как решить проблему с отсутствием работников в реестрах

Если новый работник не отображается в реестрах, обратитесь в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) для обновления данных. Сделайте это через раздел «Коммуникации с ПФУ» на портале: используйте оперативное сообщение о трудовых отношениях.

Если вы своевременно подали данные о работнике, он отобразится в системе Оберег и бронирование пройдет без проблем. Однако если информация была отправлена с задержкой, подайте Налоговый расчёт через портал ГНС за последний отчётный период и дождитесь, пока ПФУ обновит информацию в реестре.

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Дия бронирование

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