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Британія таємно готується до нападу РФ — що відомо

10:22, 6 травня 2025
Британським чиновникам доручили оновити плани дій у надзвичайних ситуаціях.
Британія таємно готується до нападу РФ — що відомо
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Велика Британія таємно готується до прямого нападу РФ. Чиновникам доручили оновити 20-річні стратегії екстренних заходів, а також розробити новий план оборони країни, повідомляє The Telegraph.

Документ, що розробляється в режимі секретності, передбачає кілька можливих сценаріїв: від масованих ракетних ударів до ядерної атаки чи потужного кібервтручання. Уряд уже змоделював ситуацію, коли умовний противник здійснює одночасні атаки на критично важливу інфраструктуру: газові термінали, АЕС, підводні кабелі та транспортні вузли.

У межах оновленого плану Британію умовно поділять на 12 регіонів управління. У разі надзвичайної ситуації відповідальність за координацію дій нестимуть міністри, високопосадовці Збройних сил і спеціально уповноважені судді.

Також документ передбачає створення резервів продовольства, обмеження доступу до комунікацій та переміщення уряду до захищених підземних командних пунктів.

Особливу стурбованість у чиновників викликають атаки на газові термінали та п'ять атомних електростанцій. Згідно з оцінкою уряду, в разі ураження вони можуть вивільнити радіоактивні матеріали по всій країні та призвести до серйозних наслідків. Також було змодульовано ймовірність і наслідки ядерного удару, однак висновки цього аналізу засекретили.

Також план передбачає інформування населення: BBC отримає вказівку транслювати інструкції з виживання, а найцінніші твори мистецтва евакуюють до Шотландії.

Розглядається можливість створення системи протиракетної оборони, подібної до ізраїльського "Залізного купола", аби ефективніше захищатися від повітряних атак. Крім того, уряд країни має намір суттєво збільшити оборонний бюджет — уже з 2027 року він сягне 2,5% від ВВП. 

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рф війна Велика Британія

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