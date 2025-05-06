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Україні давно відомо про плани РФ висадити десант на Херсонщині — ЦПД при РНБО

10:28, 6 травня 2025
Військові обізнані про плани РФ висадити десант на Херсонщині, заявили в ЦПД при РНБО.
Україні давно відомо про плани РФ висадити десант на Херсонщині — ЦПД при РНБО
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 Українським військовим давно відомо про плани ворога висадити десант на Херсонщині. Про це повідомив очільник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

«По Херсонщині. Підготовка ворога і спроби форсування Дніпра на острови вже були, Силам оборони вдалося відмінусувати достатню кількість такого десанту.

Про плани росіян спробувати повторити певні дії відомо давно, саме тому Сили оборони розуміють потенційні можливості ворога і готові його там знищувати», - вказав він.

За його словами, бажання ворога і його можливості – це різні речі.

«Бажання є давно, але дурень думкою багатіє», - прокоментував він плани РФ.

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ЗСУ військові війна РНБО

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