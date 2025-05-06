Україні давно відомо про плани РФ висадити десант на Херсонщині — ЦПД при РНБО

Військові обізнані про плани РФ висадити десант на Херсонщині, заявили в ЦПД при РНБО.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Українським військовим давно відомо про плани ворога висадити десант на Херсонщині. Про це повідомив очільник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

«По Херсонщині. Підготовка ворога і спроби форсування Дніпра на острови вже були, Силам оборони вдалося відмінусувати достатню кількість такого десанту.

Про плани росіян спробувати повторити певні дії відомо давно, саме тому Сили оборони розуміють потенційні можливості ворога і готові його там знищувати», - вказав він.

За його словами, бажання ворога і його можливості – це різні речі.

«Бажання є давно, але дурень думкою багатіє», - прокоментував він плани РФ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.