В Киеве презентовали дорожную карту по функционированию демократических институтов в рамках переговоров о вступлении в ЕС

Во время заседания переговорной группы по формированию позиции Украины в процессе переговоров о вступлении в Европейский Союз представили дорожную карту по функционированию демократических институтов.

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В Киеве в смешанном формате состоялось очередное заседание рабочей группы, формирующей позиции Украины в переговорах о вступлении в Европейский Союз. В ходе заседания был представлен проект Дорожной карты по функционированию демократических институтов — стратегический документ, определяющий комплекс мероприятий, направленных на укрепление, восстановление и дальнейшее развитие демократических процессов и институтов в Украине. Об этом сообщает Министерство юстиции.

Документ охватывает четыре взаимосвязанных направления:

Общая рамка демократии;

Избирательный процесс;

Функционирование парламентов в демократической системе;

Роль гражданского общества.

Во время заседания ключевые направления были представлены рядом высокопоставленных лиц, среди которых — первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко, заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Виталий Плукар, заместитель Министра культуры и стратегических коммуникаций Андрей Наджос, а также представители Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, Секретариата Кабинета Министров Украины и другие.

Отмечается, что процесс разработки Дорожной карты стал результатом масштабного межведомственного взаимодействия и базировался на принципах открытости и инклюзивности. Над документом работали 40 органов государственной власти, 25 общественных организаций, а также два проекта международной технической помощи. Разработки согласовывались в формате восьми экспертных консультаций и трёх раундов обсуждений с представителями Европейской Комиссии, что обеспечило соответствие стандартам Европейского Союза и международно-правовым обязательствам Украины.

«Особую ценность представляет активное участие представителей органов государственной власти, гражданского сектора и академического сообщества. Это наглядно свидетельствует о высоком уровне институциональной сплоченности и общей готовности к внедрению глубоких реформ, необходимых для продвижения Украины к членству в Европейском Союзе», — подчеркнула заместитель Министра юстиции Людмила Сугак, которая возглавляет переговорную группу.

Напомним, что Украина и Молдова совместно откроют первый переговорный кластер по вступлению в ЕС.

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