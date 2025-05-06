Облагаются ли налогом на недвижимость объекты незавершенного строительства — разъяснение

Базой для налогообложения является общая площадь жилой или нежилой недвижимости

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Налоговая служба в Тернопольской области рассказывает, облагаются ли налогом на недвижимость объекты незавершенного строительства.

Отмечается, что налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, платят как физические, так и юридические лица, включая нерезидентов, если они являются собственниками жилой или нежилой недвижимости – или ее части (пп. 266.1.1 НКУ).

Базой для налогообложения является общая площадь жилой или нежилой недвижимости, независимо от того, это полный объект, или только его часть.

Следует напомнить, что для физлиц налог рассчитывает налоговая служба на основе данных из Государственного реестра прав или документов на право собственности. Юридические лица рассчитывают налог самостоятельно, используя документы, подтверждающие право собственности.

Право собственности на недвижимость возникает только после государственной регистрации. Регистрация – это официальное подтверждение того, кто является собственником, и осуществляется через Государственный реестр прав.

Что касается строящихся объектов, то пока строительство не завершено и объект не введен в эксплуатацию, – он не облагается налогом, ведь еще не считается недвижимостью согласно Налоговому кодексу Украины.

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