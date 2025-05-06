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Активы семьи экс-руководителя Запорожского областного ТЦК Яременко на более 5,5 млн грн просят конфисковать

16:51, 6 мая 2025
Анализ доходов и расходов должностного лица и его семьи установил невозможность приобретения указанного имущества за счет законных доходов.
Активы семьи экс-руководителя Запорожского областного ТЦК Яременко на более 5,5 млн грн просят конфисковать
Фото: zoda.gov.ua
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Прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры подан иск о признании активов необоснованными и их взыскании в доход государства (гражданская конфискация), которыми пользуется семья бывшего руководителя одного из областных ТЦК и СП. Об этом сообщила пресс-служба САП.

В НАПК уточняют, что речь идет о бывшем начальнике Запорожского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. По данным СМИ, речь идет о Геннадии Яременко.

Указывается, что речь идет о:

  • доме с земельным участком и двух автомобилях, зарегистрированных на жену должностного лица;
  • квартире, зарегистрированной на его дочь;
  • 20 тыс. долларов США, которые он приобрел совместно с женой.

Анализ доходов и расходов должностного лица и его семьи установил невозможность приобретения указанного имущества за счет законных доходов. Кроме того, выяснено, что указанное имущество было приобретено за наличные, тогда как законные доходы семьи преимущественно тратились безналично.

«Учитывая это, прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры обратился в Высший антикоррупционный суд с иском о признании этих активов необоснованными и их взыскании в доход государства», — заявили в САП.

По заявлению прокурора судом в порядке обеспечения иска наложен арест на объекты недвижимости, являющиеся предметом иска и остающиеся в собственности жены и дочери декларанта.

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САП ТЦК

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