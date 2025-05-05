Давид Арахамія повідомив, що «Слуга народу» підтримає ратифікацію угоди зі США про надра

Мій попередній прогноз, що все буде гаразд. І ми найближчим часом ратифікуємо цю угоду для того, щоб продовжувати нашу ефективну співпрацю зі Сполученими Штатами, — сказав Арахамія.

Фото: Верховна Рада

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У Верховній Раді фракція "Слуга народу" найближчим часом проведе внутрішнє обговорення угоди між урядами України та США про створення американсько-українського інвестиційного фонду (угоди про надра). Як повідомив голова фракції Давид Арахамія, для цього запрошено учасників переговорного процесу, які безпосередньо займалися підготовкою документа.

"Найближчими днями на фракції ми обговоримо всі деталі, для цього ми запросили наших перемовників. Мій попередній прогноз, що все буде гаразд. І ми найближчим часом ратифікуємо цю угоду для того, щоб продовжувати нашу ефективну співпрацю зі Сполученими Штатами", - сказав Давид Арахамія агентству "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що загальний настрій у фракції свідчить про розуміння її членами власної відповідальності за долю держави.

"Ми усвідомлюємо нашу відповідальність як парламентарів за майбутнє країни", - додав Арахамія.

Також він наголосив на важливій ролі Президента Володимира Зеленського у перемовинах із Вашингтоном:

"І ми розуміємо, що сьогодні головний перемовник зі Сполученими Штатами – Президент Володимир Зеленський, і звичайно, ми будемо підтримувати його зусилля, спрямовані на посилення ефективності цих перемовин, і угода про економічну співпрацю – це логічне продовження таких зусиль", - підкреслив Арахамія.

Нагадаємо, вже 8 травня Верховна Рада планує розглянути питання про ратифікацію так званої Угоди про надра. Йдеться про законопроект 0309 про ратифікацію вже підписаної у Вашингтоні Угоди між Урядом України та Урядом США про створення Американсько-Українського фонду відбудови.

6 травня має відбудеться засідання парламентського комітету закордонних справ, очолюваного Олександром Мережко, на якому буде розглядатися даний законопроект. Однак невідомо, чи продемонструють депутатом також технічні угоди, в яких будуть деталі механізму реалізації угоди про надра.

Зазначимо, що Зеленський наголосив, що внеском США у інвестиційний фонд з угоди про копалини можуть бути системи протиповітряної оборони, необхідні для захисту української інфраструктури та населення.

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