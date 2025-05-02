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Верховна Рада планує ратифікувати угоду по копалинам зі США 8 травня – депутати

11:37, 2 травня 2025
Верховна Рада готується ратифікувати угоду зі США вже 8 травня.
Верховна Рада планує ратифікувати угоду по копалинам зі США 8 травня – депутати
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Верховна Рада планує ратифікувати угоду по копалинам зі США 8 травня. Зокрема, за інформацією народних обранців, планується скликати позачергове засідання Парламенту. Тоді і заплановане голосування за ратифікацію угоди.

Як писала «Судово-юридична газета», Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час свого виступу у Верховній Раді 2 травня стосовно підписаної угоди про надра заявив, що українська та американська сторони погодили дві інші міжінституційні угоди, в яких містяться деталі реалізації угоди стосовно корисних копалин. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Дві інші технічні угоди ратифікації у Верховній Раді не потребують.

«Головний детальний документ – це угода про обмежене партнерство. Це як раз вже десятки сторінок, де уточнюється головне – як реально працює механізм, хто і які права має, де зареєстрований фонд, куди і скільки йдуть гроші» – пояснив Железняк стосовно однієї з угод, яку Рада ратифікувати не буде.

Слід зазначити, що Кабмін 1 травня пізно ввечері зареєстрував законопроект 0309 про ратифікацію угоди про надра між Україною та США.

Угода про надра передбачає, що від України учасником фонду буде Агенція з питань підтримки державно-приватного партнерства (ДПП) зі сфери управління Міністерства економіки. Наразі посаду директора Агентства ДПП при Міністерстві економіки обіймає Ніко Гачечиладзе.

Крім того, як писала «Судово-юридична газета», угода про надра, яку України та США підписали 30 квітня, передбачає, що якщо після дати набрання чинності Уряд США надаватиме Уряду України нову військову допомогу в будь-якій формі (включаючи передачу систем озброєнь, боєприпасів, технологій або навчання), капітальний внесок партнера від США вважатиметься збільшеним на оціночну вартість такої військової допомоги, відповідно до Угоди про обмежене партнерство.

Кабмін опублікував офіційний переклад угоди про надра з США.

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Верховна Рада України США Україна

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