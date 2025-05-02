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Денис Шмигаль у Раді заявив, що дві інші угоди на виконання угоди про надра вже погоджені з США

10:57, 2 травня 2025
На фото з підписання угоди про надра помітно три підписаних документи.
Денис Шмигаль у Раді заявив, що дві інші угоди на виконання угоди про надра вже погоджені з США
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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час свого виступу у Верховній Раді 2 травня стосовно підписаної угоди про надра заявив, що українська та американська сторони погодили дві інші міжінституційні угоди, в яких містяться деталі реалізації угоди стосовно корисних копалин. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Дві інші технічні угоди ратифікації у Верховній Раді не потребують.

«Головний детальний документ – це угода про обмежене партнерство. Це як раз вже десятки сторінок, де уточнюється головне – як реально працює механізм, хто і які права має, де зареєстрований фонд, куди і скільки йдуть гроші» – пояснив Железняк стосовно однієї з угод, яку Рада ратифікувати не буде.

Слід зазначити, що на офіційних фото з підписання угоди помітно, що міністр фінансів США Скотт Бессент та перший віце-прем’єр-міністр України Юлія Свириденко тримають у руках три підписаних документи. Нагадаємо, що 30 квітня обговорювався можливий зрив підписання угоди через те, що сторона США вимагала від України, щоб того ж дня були поставлені підписи під трьома документами – як під самою «базовою» угодою, так і під двома «технічними».

Кабмін не пояснив, які саме три документи зображені на фото, однак Железняк заявив, що йдеться про два зразки договору про надра для обох сторін та один протокол про наміри підписати два інші документи.

Слід зазначити, що Кабмін 1 травня пізно ввечері зареєстрував законопроект 0309 про ратифікацію угоди про надра між Україною та США.

Угода про надра передбачає, що від України учасником фонду буде Агенція з питань підтримки державно-приватного партнерства (ДПП) зі сфери управління Міністерства економіки. Наразі посаду директора Агентства ДПП при Міністерстві економіки обіймає Ніко Гачечиладзе.

Крім того, як писала «Судово-юридична газета», угода про надра, яку України та США підписали 30 квітня, передбачає, що якщо після дати набрання чинності Уряд США надаватиме Уряду України нову військову допомогу в будь-якій формі (включаючи передачу систем озброєнь, боєприпасів, технологій або навчання), капітальний внесок партнера від США вважатиметься збільшеним на оціночну вартість такої військової допомоги, відповідно до Угоди про обмежене партнерство.

Кабмін опублікував офіційний переклад угоди про надра з США.

Президент США Дональд Трамп коментуючи угоду про надра з Україною, заявив, що «присутність США на місцях видобутку не дозволить багатьом недобросовісним гравцям проникнути в країну».

Автор: Наталя Мамченко

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Верховна Рада України США Денис Шмигаль

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