Денис Шмыгаль в Раде заявил, что два других соглашения для выполнения соглашения о недрах уже согласованы с США

На фото с подписания соглашения о недрах заметны три подписанных документа.

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Премьер-министр Денис Шмыгаль во время своего выступления в Верховной Раде 2 мая относительно подписанного соглашения о недрах заявил, что украинская и американская стороны согласовали два других межинституционных соглашения, в которых содержатся детали реализации соглашения относительно полезных ископаемых. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк. Два других технических соглашения ратификации в Верховной Раде не требуют.

«Главный детальный документ – это Соглашение об ограниченном партнерстве. Это уже десятки страниц, где уточняется главное – как реально работает механизм, кто и какие права имеет, где зарегистрирован фонд, куда и сколько идут деньги», – пояснил Железняк относительно одного из соглашений, которое Рада ратифицировать не будет.

Следует отметить, что на официальных фото с подписания соглашения заметно, что министр финансов США Скотт Бессент и первый вице-премьер-министр Украины Юлия Свириденко держат в руках три подписанных документа. Напомним, что 30 апреля обсуждался возможный срыв подписания соглашения из-за того, что сторона США требовала от Украины, чтобы в тот же день были поставлены подписи под тремя документами – как под самим «базовым» соглашением, так и под двумя «техническими».

Кабмин не пояснил, какие именно три документа изображены на фото, впрочем, Железняк заявил, что речь идет о двух образцах договора о недрах для обеих сторон и одном протоколе о намерениях подписать два других документа.

Следует отметить, что Кабмин 1 мая поздно вечером зарегистрировал законопроект 0309 о ратификации соглашения о недрах между Украиной и США.

Соглашение о недрах предусматривает, что от Украины участником фонда будет Агентство по вопросам поддержки государственно-частного партнерства (ГЧП) из сферы управления Министерства экономики. На данный момент должность директора Агентства ГЧП при Министерстве экономики занимает Нико Гачечиладзе.

Кроме того, как писала «Судебно-юридическая газета», соглашение о недрах, которое Украина и США подписали 30 апреля, предусматривает, что если после даты вступления в силу Правительство США будет предоставлять Правительству Украины новую военную помощь в любой форме (включая передачу систем вооружений, боеприпасов, технологий или обучения), капитальный взнос партнера от США будет считаться увеличенным на оценочную стоимость такой военной помощи, в соответствии с Соглашением об ограниченном партнерстве.

Кабмин опубликовал официальный перевод соглашения о недрах с США.

Президент США Дональд Трамп, комментируя соглашение о недрах с Украиной, заявил, что «присутствие США на местах добычи не позволит многим недобросовестным игрокам проникнуть в страну».

Автор: Наталя Мамченко

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