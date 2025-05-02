Верховная Рада планирует ратифицировать соглашение по полезным ископаемым с США 8 мая – депутаты

Верховная Рада готовится ратифицировать соглашение с США уже 8 мая.

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Верховная Рада планирует ратифицировать соглашение по полезным ископаемым с США 8 мая. В частности, по информации народных избранников, планируется созвать внеочередное заседание Парламента. Тогда и запланировано голосование за ратификацию соглашения.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Премьер-министр Денис Шмыгаль во время своего выступления в Верховной Раде 2 мая относительно подписанного соглашения о недрах заявил, что украинская и американская стороны согласовали два других межинституционных соглашения, в которых содержатся детали реализации соглашения относительно полезных ископаемых. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк. Два других технических соглашения ратификации в Верховной Раде не требуют.

«Главный детальный документ – это Соглашение об ограниченном партнерстве. Это уже десятки страниц, где уточняется главное – как реально работает механизм, кто и какие права имеет, где зарегистрирован фонд, куда и сколько идут деньги», – пояснил Железняк относительно одного из соглашений, которое Рада ратифицировать не будет.

Следует отметить, что Кабмин 1 мая поздно вечером зарегистрировал законопроект 0309 о ратификации соглашения о недрах между Украиной и США.

Соглашение о недрах предусматривает, что от Украины участником фонда будет Агентство по вопросам поддержки государственно-частного партнерства (ГЧП) из сферы управления Министерства экономики. На данный момент должность директора Агентства ГЧП при Министерстве экономики занимает Нико Гачечиладзе.

Кроме того, как писала «Судебно-юридическая газета», соглашение о недрах, которое Украина и США подписали 30 апреля, предусматривает, что если после даты вступления в силу Правительство США будет предоставлять Правительству Украины новую военную помощь в любой форме (включая передачу систем вооружений, боеприпасов, технологий или обучения), капитальный взнос партнера от США будет считаться увеличенным на оценочную стоимость такой военной помощи, в соответствии с Соглашением об ограниченном партнерстве.

Кабмин опубликовал официальный перевод соглашения о недрах с США.

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