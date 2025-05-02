В Николаеве будут судить мужчину, который под ТЦК «торговал освобождением» от армии

Житель Николаева за $4500 предлагал «решить вопрос» с призывом в ТЦК.

Фото: ГБР

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Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование по делу жителя Николаева, который в сговоре с работником Николаевского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (РТЦК и СП) требовал взятку от родственников военнообязанного. Обвинительный акт направлен в суд. Об этом сообщили в ГБР.

Следствием установлено, что фигуранты требовали деньги у близких мужчины, которого доставили в территориальный центр комплектования для проверки его военно-учетных документов. Пока те ждали результатов проверки, к ним подошел гражданский мужчина, который предложил за взятку «договориться» с должностными лицами ТЦК, чтобы их родственник избежал призыва.

За свою «помощь» он озвучил сумму - 4,5 тысячи долларов США. Отметил также, что имеет знакомства среди руководства военкомата и может «решить вопрос» об освобождении призывника и возвращения его домой.

Злоумышленнику инкриминируют получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения должностным лицом, выполняющим функции государства, совершенное в сговоре с другими лицами (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

В феврале 2025 года правоохранители задержали работника ТЦК и его гражданского сообщника во время передачи денег от родственников мужчины, который уже вступил в ряды Вооруженных сил Украины.

Дело в отношении чиновника ТЦК выделено в отдельное уголовное производство - следственные действия в отношении него продолжаются.

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