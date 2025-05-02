Дональд Трамп планирует запросить у Конгресса рекордный оборонный бюджет в размере 1,01 триллиона долларов

Ранее администрация Трампа стремилась сократить некоторые расходы Пентагона, но теперь планирует значительно увеличить оборонные расходы по сравнению с администрацией Байдена – Трамп заявил, что «сейчас существует много злых сил».

Фото: npr.brightspotcdn

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По словам представителей администрации Белого дома, знакомых с этим вопросом, президент США Дональд Трамп запросит рекордные 1,01 триллиона долларов на расходы на оборону и национальную безопасность на финансовый год, начинающийся 1 октября, что на 13% превышает показатель текущего года. Об этом сообщает Bloomberg.

Из оборонного бюджета будут профинансированы проекты противоракетной обороны «Золотой купол», судостроение, модернизация ядерной энергетики, а также обеспечение безопасности границ. Запрос включает повышение зарплаты военнослужащим на 3,8%.

Один из чиновников, попросивший не раскрывать его имени при обсуждении неопубликованных данных, сказал, что увеличение на 13% отражает наращивание оборонных ресурсов.

Ранее администрация Трампа стремилась сократить некоторые расходы Пентагона в рамках усилий Илона Маска по сокращению затрат, но теперь заявляет, что намерена увеличить оборонный бюджет в целом.

Общий запрос, включающий финансирование оборонной поддержки в Министерстве энергетики, Федеральном бюро расследований и других меньших ведомствах, составляет около 3,2% ВВП, что сопоставимо с показателем за 2024 финансовый год. Это больше, чем 892,3 миллиарда долларов общих расходов на национальную безопасность в текущем году.

Эта цифра будет представлена в рамках «узкого» бюджетного запроса на 2026 финансовый год, который Трамп должен обнародовать в пятницу, 2 мая. Это позволит законодателям начать работу над законопроектами об ассигнованиях на 2026 финансовый год и даст представление о приоритетах финансирования администрации.

Это шаг вперед по сравнению с предложением, сделанным в ноябре министром обороны администрации Джо Байдена Ллойдом Остином, который предлагал пятилетний план, охватывающий исключительно оборону, начиная с 926,5 миллиарда долларов в 2026 финансовом году.

По словам чиновников, запрос только для Пентагона составляет 961 миллиард долларов по сравнению с 848,3 миллиарда долларов, утвержденными в январе. Администрация Байдена в прошлом году прогнозировала бюджет исключительно на оборону в размере 876,8 миллиарда долларов.

Запрос на 2026 финансовый год включает часть из 150 миллиардов долларов, которые Конгресс планирует дополнительно «согласовать» с уже принятыми оборонными расходами, сообщил один из чиновников.

Превышение отметки в 1 триллион долларов в расходах на оборону, вероятно, вызовет шок среди законодателей США, которые критикуют неоднократную неспособность Пентагона предоставить финансовую отчетность, обеспечивающую безупречный аудит. Во вторник Управление подотчетности правительства (GAO) сообщило, что Министерство обороны выявило мошенничество на сумму около 10,8 миллиарда долларов в 2017–2024 годах.

«Полный масштаб мошенничества, затронувшего Министерство обороны, неизвестен, но потенциально значителен», – говорится в отчете GAO.

Министр обороны Пит Хегсет в прошлом месяце в своей публикации в социальных сетях выступил с превентивной защитой этой суммы, написав, что, несмотря на первый запрос бюджета в триллион долларов, Пентагон намерен «тратить каждый доллар налогоплательщиков разумно – на летальность и боевую готовность».

Трамп также ранее заявил журналистам, что запрос будет большим, «потому что сейчас существует много злых сил».

«Никто не видел ничего подобного», – сказал президент. «Мы должны строить наши вооруженные силы, и мы очень экономно относимся к расходам, но армию мы должны строить».

Напоминаем, что в США готовятся рассмотреть законопроект, предусматривающий чрезвычайно высокие пошлины – до 500% для стран, покупающих российскую нефть, газ, уран и другие ресурсы, а подписанное соглашение о недрах содержит нормы об условиях предоставления США военной помощи Украине.

Кроме того, 30 апреля администрация Дональда Трампа проинформировала Конгресс о своем намерении разблокировать экспорт продукции оборонного назначения в Украину – речь идет о поставках оружия, технических данных и услуг на сумму более 50 миллионов долларов. Имеется в виду прямой коммерческий экспорт (Direct Commercial Sales, DCS), предусматривающий экспорт оборонной продукции.

Автор: Наталя Мамченко

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