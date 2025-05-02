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Дональд Трамп планує запросити у Конгресу рекордний бюджет на оборону у 1,01 трильйона доларів

11:15, 2 травня 2025
Раніше адміністрація Трампа прагнула скоротити деякі витрати Пентагону, але наразі планує значно більше витрат на оборону, ніж адміністрація Байдена – Трамп заявив, «що зараз існує багато злих сил».
Дональд Трамп планує запросити у Конгресу рекордний бюджет на оборону у 1,01 трильйона доларів
Фото: npr.brightspotcdn
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За словами представників адміністрації Білого дому, знайомих з цим питанням, президент США Дональд Трамп запросить рекордні 1,01 трильйона доларів витрат на оборону і нацбезпеку на фінансовий рік, що починається 1 жовтня, що більш ніж на 13% перевищує показник поточного року. Про це повідомляє Bloomberg.

З оборонного бюджету будуть профінансовані проекти протиракетної оборони «Золотий купол», суднобудування та модернізація ядерної енергетики, а також безпека кордонів. Запит включає підвищення зарплати військовим на 3,8%.

Один з чиновників, який попросив не розголошувати його ім'я, обговорюючи цифри, що не були оприлюднені, сказав, що 13% збільшення відображає нарощування оборонних ресурсів.

Раніше адміністрація Трампа прагнула скоротити деякі витрати Пентагону в рамках зусиль Ілона Маска щодо скорочення витрат, але каже, що хоче збільшити оборонний бюджет загалом.

Загальний запит, який включає фінансування оборонної підтримки в Міністерстві енергетики, Федеральному бюро розслідувань та інших менших агентствах, становить близько 3,2% ВВП, що аналогічно показнику за 2024 фінансовий рік. Це більше, ніж 892,3 мільярда доларів загальних витрат на національну безпеку за цей рік.

Ця цифра буде оприлюднена в рамках «вузького» бюджетного запиту на 2026 фінансовий рік, який Трамп має оприлюднити в п’ятницю, 2 травня. Це дозволяє законодавцям розпочати роботу над законопроектами про асигнування на 2026 фінансовий рік і дає уявлення про пріоритети фінансування адміністрації.

Це крок вперед порівняно з пропозицією, зробленою в листопаді міністром оборони президента Джо Байдена Ллойдом Остіном , який прагнув запровадити п'ятирічний план, що охоплює виключно оборону, починаючи з 926,5 мільярда доларів у 2026 фінансовому році.

За словами чиновників, запит лише на Пентагон становить 961 мільярд доларів порівняно з 848,3 мільярдами доларів, прийнятими в січні. Адміністрація Байдена минулого року прогнозувала бюджет виключно на оборону в розмірі 876,8 мільярда доларів.

Запит на 2026 фінансовий рік включає частину зі 150 мільярдів доларів, які Конгрес планує додатково «узгодити» з оборонними витратами, що вже були прийняті цього року, сказав один із чиновників.

Перевищення позначки в 1 трильйон доларів у витратах на оборону, ймовірно, викличе шок серед законодавців США, які критикують неодноразову нездатність Пентагону надати фінансову звітність, яка б забезпечувала бездоганний аудит. У вівторок Управління підзвітності уряду повідомило, що Міноборони викрило шахрайство на суму близько 10,8 мільярда доларів у 2017-2024 роках.

«Повний масштаб шахрайства, що вплинуло на Міністерство оборони, невідомий, але потенційно є значним», – йдеться у звіті GAO.

Міністр оборони Піт Хегсет минулого місяця у своїй публікації в соціальних мережах виступив із превентивним захистом цієї суми, написавши, що, незважаючи на перший запит на трильйон доларів бюджету, Пентагон має намір «витрачати кожен долар платника податків розумно — на летальність та бойову готовність».

Трамп також раніше заявив журналістам, що запит буде великим, «тому що зараз існує багато злих сил».

«Ніхто не бачив нічого подібного», – сказав президент. «Ми повинні будувати наші збройні сили, і ми дуже економно ставимося до витрат, але армію ми повинні будувати».

Нагадаємо, у США готуються розглянути законопроект, який передбачає надзвичайно високі мита — до 500% для країн, які купують російську нафту, газ, уран та інші ресурси, а підписана угода про надра містить норми про умови надання США військової допомоги Україні.

Крім того, 30 квітня адміністрація Дональда Трампа проінформувала Конгрес про свій намір розблокувати експорт продукції оборонного призначення в Україну — йдеться про постачання зброї, технічних даних і послуг на суму понад 50 млн доларів. Ідеться про прямий комерційний продаж (Direct Commercial Sales, DCS), який передбачає експорт оборонної продукції.

Автор: Наталя Мамченко

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США Дональд Трамп оборона

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