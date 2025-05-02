Рустем Умєров оголосив про початок реорганізації Держоператора тилу

Очолить зміни директор АОЗ Арсен Жумаділов, а попереду — об’єднання з Агентством оборонних закупівель.

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Міністр оборони Рустем Умєров підписав наказ про створення комісії з реорганізації Державного оператора тилу, яку очолить Арсен Жумаділов.

«У грудні 2023 року ми запустили Державний оператор тилу — ключовий елемент реформи оборонних закупівель. За цей час він забезпечив прозорість та економію в понад 26 мільярдів гривень, залучення нових постачальників і запуск сучасної ІТ-системи DOT-Chain.

Це дало змогу міністерству зосередитися на стратегічному управлінні, політиці та контролі і стало основою для подальших кроків реформування за стандартами НАТО.

Сьогодні, з метою масштабування розпочатих реформ, я підписав Наказ про створення Комісії з реорганізації Державного оператора тилу. Її очолить Арсен Жумаділов, директор Агенції оборонних закупівель. Комісія працюватиме на базі АОЗ», - вказав Умєров.

Водночас очільник Міноборони вказав, що до завершення воєнного стану підготовлюється ґрунт для об’єднання двох ключових інституцій — Агенцію оборонних закупівель та Державного оператора тилу.

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