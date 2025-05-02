Рустем Умеров объявил о начале реорганизации Госоператора тыла

Возглавит смены директор АОЗ Арсен Жумадилов, а впереди — объединение с Агентством оборонных закупок.

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Министр обороны Рустем Умеров подписал приказ о создании комиссии по реорганизации Государственного оператора тыла, которую возглавит Арсен Жумадилов.

«В декабре 2023 года мы запустили Государственного оператора тыла — ключевой элемент реформы оборонных закупок. За это время он обеспечил прозрачность и экономию более 26 миллиардов гривен, привлек новых поставщиков и запустил современную ИТ-систему DOT-Chain.

Это позволило министерству сосредоточиться на стратегическом управлении, политике и контроле и стало основой для дальнейших шагов реформирования по стандартам НАТО.

Сегодня, с целью масштабирования начатых реформ, я подписал Приказ о создании Комиссии по реорганизации Государственного оператора тыла. Ее возглавит Арсен Жумадилов, директор Агентства оборонных закупок. Комиссия будет работать на базе АОЗ», — указал Умеров.

Одновременно глава Минобороны отметил, что до завершения военного положения готовится основа для объединения двух ключевых институций — Агентства оборонных закупок и Государственного оператора тыла.

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