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Украина получила первые F-16 от США – но только как источник запчастей – War Zone

18:59, 2 мая 2025
США, вероятно, передали Украине списанные истребители F-16 для разборки на запчасти – War Zone.
Украина получила первые F-16 от США – но только как источник запчастей – War Zone
Фото: War Zone
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США, вероятно, передали Украине списанные истребители F-16, которые больше не пригодны к эксплуатации, однако могут служить источником запчастей. Об этом сообщил авторитетный милитарный проект War Zone.

Хотя Вашингтон официально не обязывался предоставлять Украине собственные истребители F-16, на прошлой неделе появились фотографии, свидетельствующие об обратном: на украинский транспортный самолет Ан-124 в США загружали разобранные истребители.

Как отмечает издание, представитель Военно-воздушных сил США на условиях анонимности подтвердил, что Вашингтон действительно передал Украине F-16, которые были сняты с вооружения и находятся в нерабочем состоянии. Самолеты предназначены исключительно для использования в качестве источника запчастей.

По словам собеседника, эти истребители не имеют ряда критически важных компонентов, в частности двигателей и радаров. Поэтому восстановить их до состояния, пригодного для полетов, самостоятельно Украина не сможет.

Ранее ожидалось, что эти машины могут быть переданы Польше. Однако, как отмечают аналитики, польские Воздушные силы эксплуатируют более новую модификацию F-16, чем ту, что сейчас осваивают украинские летчики. Поэтому США, вероятно, решили передать старые образцы Украине, чтобы помочь в ремонте или обслуживании боевых единиц, поступающих от партнеров.

Сейчас США не комментируют, сколько именно таких истребителей было передано, и планируется ли продолжение этой практики в будущем.

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США авиация

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