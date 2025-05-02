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Україна отримала перші F-16 від США – але лише як джерело запчастин – War Zone

18:59, 2 травня 2025
США, ймовірно, передали Україні списані винищувачі F-16 для розбирання на запчастини – War Zone.
Україна отримала перші F-16 від США – але лише як джерело запчастин – War Zone
Фото: War Zone
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США, ймовірно, передали Україні списані винищувачі F-16, які більше не придатні до експлуатації, проте можуть слугувати джерелом запчастин. Про це повідомив авторитетний мілітарний проєкт War Zone.

Хоча Вашингтон офіційно не зобов’язувався надавати Україні власні винищувачі F-16, минулого тижня з’явилися фотографії, які свідчать про зворотне: на український транспортний літак Ан-124 у США завантажували розібрані винищувачі.

Як зазначає видання, представник Військово-повітряних сил США на умовах анонімності підтвердив, що Вашингтон справді передав Україні F-16, які були зняті з озброєння та перебувають у неробочому стані. Літаки призначені виключно для використання як джерело запчастин.

За словами співрозмовника, ці винищувачі не мають низки критично важливих компонентів, зокрема двигунів і радарів. Тож відновити їх до стану, придатного для польотів, самостійно Україна не зможе.

Раніше очікувалося, що ці машини можуть бути передані Польщі. Проте, як зазначають аналітики, польські Повітряні сили експлуатують новішу модифікацію F-16, ніж ту, що наразі освоюють українські льотчики. Відтак США, ймовірно, вирішили передати старі зразки Україні, аби допомогти у ремонті чи обслуговуванні бойових одиниць, що надходять від партнерів.

Наразі США не коментують, скільки саме таких винищувачів було передано, і чи планується продовження цієї практики в майбутньому.

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