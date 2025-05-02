У Миколаєві судитимуть чоловіка, який під ТЦК «торгував звільненням» від армії

Мешканець Миколаєва за $4500 пропонував «вирішити питання» із призовом у ТЦК.

Фото: ДБР

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Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування у справі мешканця Миколаєва, який у змові з працівником Миколаївського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП) вимагав хабар від родичів військовозобов’язаного. Обвинувальний акт скеровано до суду. Про це повідомили в ДБР.

Слідством встановлено, що фігуранти вимагали гроші у близьких чоловіка, якого доставили до територіального центру комплектування для перевірки його військово-облікових документів. Поки ті чекали результатів перевірки, до них підійшов цивільний чоловік, який запропонував за хабар «домовитися» з посадовцями ТЦК, аби їхній родич уникнув призову.

За свою «допомогу» він озвучив суму — 4,5 тисячі доларів США. Зазначив також, що має знайомства серед керівництва військкомату і може «вирішити питання» щодо звільнення призовника та повернення його додому.

Зловмиснику інкримінують одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення посадовою особою, яка виконує функції держави, вчинене у змові з іншими особами (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

У лютому 2025 року правоохоронці затримали працівника ТЦК та його цивільного спільника під час передачі грошей від родичів чоловіка, який вже вступив до лав Збройних сил України.

Справу щодо посадовця ТЦК виділено в окреме кримінальне провадження — слідчі дії щодо нього тривають.

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