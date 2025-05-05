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Давид Арахамия сообщил, что «Слуга народа» поддержит ратификацию соглашения с США о недрах

17:33, 5 мая 2025
Мой предварительный прогноз, что все будет хорошо. И мы в ближайшее время ратифицируем это соглашение для того, чтобы продолжать наше эффективное сотрудничество с Соединенными Штатами, – сказал Арахамия.
Давид Арахамия сообщил, что «Слуга народа» поддержит ратификацию соглашения с США о недрах
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В Верховной Раде фракция "Слуга народа" в ближайшее время проведет внутреннее обсуждение соглашения между правительствами Украины и США о создании американо-украинского инвестиционного фонда (соглашения о недрах). Как сообщил глава фракции Давид Арахамия, для этого приглашены участники переговорного процесса, которые непосредственно занимались подготовкой документа.

"В ближайшие дни на фракции мы обсудим все детали, для этого мы пригласили наших переговорщиков. Мой предварительный прогноз, что все будет хорошо. И мы в ближайшее время ратифицируем это соглашение для того, чтобы продолжать наше эффективное сотрудничество с Соединенными Штатами", - сказал Давид Арахамия агентству "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что общий настрой во фракции свидетельствует о понимании ее членами собственной ответственности за судьбу государства.

"Мы осознаем нашу ответственность как парламентариев за будущее страны", - добавил Арахамия.

Также он отметил важную роль Президента Владимира Зеленского в переговорах с Вашингтоном:

"И мы понимаем, что сегодня главный переговорщик с Соединенными Штатами – Президент Владимир Зеленский, и, конечно, мы будем поддерживать его усилия, направленные на усиление эффективности этих переговоров, и соглашение об экономическом сотрудничестве – это логическое продолжение таких усилий", - подчеркнул Арахамия.

Как ранее сообщалось, уже 8 мая Верховная Рада планирует рассмотреть вопрос о ратификации так называемого Соглашения о недрах. Речь идет о законопроекте 0309 о ратификации уже подписанного в Вашингтоне Соглашения между Правительством Украины и Правительством США о создании Американо-Украинского фонда восстановления.

6 мая должно состояться заседание парламентского комитета иностранных дел, возглавляемого Александром Мережко, на котором будет рассматриваться данный законопроект 0309. Однако неизвестно, продемонстрируют ли депутатам также технические соглашения, в которых будут содержаться детали механизма реализации соглашения о недрах.

Отметим, что Зеленский подчеркнул, что вкладом США в инвестиционный фонд из соглашения о ископаемых могут быть системы противовоздушной обороны, необходимые для защиты украинской инфраструктуры и населения.

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Верховная Рада Украины США Украина Давид Арахамия

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