Александр Мережко объяснил, нужна ли ратификация технических соглашений, в которых будут все детали реализации соглашения о недрах

Хотя закон о международных договорах Украины и определяет, что договоры об использовании территории и природных ресурсов Украины заключаются от имени Украины, а не правительства, глава комитета Александр Мережко считает, что здесь вполне можно заключить межправительственное соглашение, поскольку это относится к категории общеэкономических вопросов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как ранее сообщалось, уже 8 мая Верховная Рада планирует рассмотреть вопрос о ратификации так называемого Соглашения о недрах. Речь идет о законопроекте 0309 о ратификации уже подписанного в Вашингтоне Соглашения между Правительством Украины и Правительством США о создании Американо-Украинского фонда восстановления.

6 мая должно состояться заседание парламентского комитета иностранных дел, возглавляемого Александром Мережко, на котором будет рассматриваться данный законопроект 0309. Однако неизвестно, продемонстрируют ли депутатам также технические соглашения, в которых будут содержаться детали механизма реализации соглашения о недрах.

Так, премьер-министр Денис Шмыгаль во время своего выступления в Верховной Раде 2 мая заявил, что украинская и американская стороны согласовали два других межинституциональных соглашения, в которых содержатся детали реализации соглашения относительно полезных ископаемых. Два других технических соглашения, по его словам, ратификации в Верховной Раде не требуют.

Среди этих документов – Соглашение об ограниченном партнерстве, которое уточняет, как реально работает механизм, кто и какие права имеет, где зарегистрирован фонд, куда направляются деньги.

В частности, в «техническом» Соглашении об ограниченном партнерстве, как писала «Судебно-юридическая газета», будет предусмотрен механизм реализации нормы соглашения о недрах, согласно которой, если после даты вступления в силу Правительство США будет предоставлять Правительству Украины новую военную помощь в любой форме (включая передачу систем вооружений, боеприпасов, технологий или обучение), капитальный взнос партнера от США будет считаться увеличенным на оценочную стоимость такой военной помощи.

В обществе и политической среде возникли определенные вопросы относительно соотношения между Соглашением о недрах как «основным соглашением» и упомянутыми «техническими соглашениями».

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко попытался ответить, как соотносятся между собой «основное соглашение» и «технические соглашения», а также – должна ли ратификация Верховной Радой «основного соглашения» охватывать «технические соглашения».

«Вопрос заключения международных договоров Украины регулируется такими основными источниками права, как: Конституция Украины, Закон Украины о международных договорах Украины, а также Венская конвенция о праве международных договоров 1969 года, участницей которой является Украина.

Прежде всего, стоит определить юридическую природу Соглашения о недрах. В праве международных договоров выделяют три вида договоров: 1) межгосударственные, 2) межправительственные и 3) межведомственные.

По своей природе Соглашение о недрах является межправительственным международным договором, то есть договором, который заключается не от имени Украины, а от имени Правительства Украины.

Как таковой, этот межправительственный договор не должен противоречить не только Конституции Украины, но также имеет меньшую юридическую силу, чем законы Украины.

Статья 9 (2) Закона о международных договорах Украины предусматривает, что ратификации подлежат общеэкономические договоры Украины, в том числе те, которые касаются экономического сотрудничества; а пункт 3 этой статьи предусматривает, что предложения о ратификации международного договора Украины подаются МИД в течение 6 месяцев с даты его подписания: «в отношении международных договоров, заключаемых от имени Правительства Украины, – Кабинету Министров Украины», – отметил глава комитета.

На вопрос Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в США (2015–2019) Валерия Чалого, как быть с нормой статьи 3 Закона «О международных договорах Украины» о том, что международные договоры Украины об использовании территории и природных ресурсов Украины заключаются от имени Украины (а не от имени Правительства, как указал глава комитета), Александр Мережко ответил, что предмет данного договора – создание инвестиционного фонда. «Исходя из этого предмета, здесь вполне можно заключить межправительственный договор, поскольку это относится к категории общеэкономических вопросов», – считает он.

Что такое ратификация международного договора?

«Дело в том, что по этому вопросу в теории и практике иногда возникает путаница, поскольку этот институт права имеет два аспекта, два измерения: международный и национально-правовой, что иногда и вызывает эту путаницу.

С точки зрения права международных договоров, ратификация в ее внешнем аспекте – это, как формулирует Венская конвенция о праве международных договоров, «международный акт, который имеет такое название и с помощью которого государство выражает на международном уровне свое согласие на обязательность для него договора».

То есть, речь идет не о внутреннем акте, например, законе, а именно о международном акте, с помощью которого государство выражает свое согласие на обязательность договора именно в международном, а не национальном плане.

С точки зрения национального права, в частности Закона Украины о международных договорах Украины, ратификация – это «форма предоставления согласия Украины на обязательность для нее международного договора».

То есть, как предусматривает статья 8 этого Закона, согласие Украины на обязательность для нее международного договора может предоставляться различными путями, в том числе путем ратификации.

Согласно статье 9 Закона Украины о международных договорах Украины: «Ратификация международных договоров Украины осуществляется путем принятия закона о ратификации, неотъемлемой частью которого является текст международного договора».

Отметим также, что международный договор может содержаться в одном или нескольких связанных между собой документах», – указал Александр Мережко.

«Что это означает в случае Соглашения о недрах?

Это означает, что этот международный договор, подлежащий ратификации Верховной Радой, содержится только в одном 12-страничном документе. Свое согласие на обязательность Верховная Рада дает только этому договору, только этому документу. Именно этот договор, согласно статье 9 Конституции Украины, станет «частью национального законодательства Украины».

Хотя здесь точнее было бы сказать «частью национального права Украины», поскольку по логике межправительственный договор, созданный при участии Правительства, не может быть выше актов законодательной власти.

Что касается «технических договоров», то их статус пока не ясен, то есть являются ли они (или будут ли вообще?) межправительственными договорами и будут ли они вообще подлежать ратификации.

Не исключено, что эти будущие соглашения могут не быть настоящими международными договорами (например, могут быть международными контрактами или юридически необязывающими договоренностями).

Неизвестно также, если даже эти соглашения и будут международными договорами, будут ли они подпадать под тот перечень международных договоров, которые подлежат ратификации согласно Закону о международных договорах Украины.

Главное заключается в том, что поскольку эти соглашения не являются частью Соглашения о недрах, они имеют отдельный статус, должны рассматриваться отдельно, без какой-либо привязки к Соглашению о недрах. И, соответственно, Верховная Рада может выразить свое согласие на обязательность путем ратификации только в отношении Соглашения о недрах, а не по отношению к каким-либо другим соглашениям», – подытожил глава Комитета.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Правительство также зарегистрировало в парламенте законопроект 13256 о внесении изменений в Бюджетный кодекс относительно реализации Соглашения между Правительством Украины и Правительством США о создании американо-украинского инвестиционного фонда восстановления.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.