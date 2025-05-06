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Сокращение штата на предприятии — могут ли уволить работника предпенсионного возраста

07:00, 6 мая 2025
Лица предпенсионного возраста включены в категорию лиц, которым предоставлено преимущественное право оставаться на работе при сокращении численности или штата работников при одинаковой производительности труда.
Сокращение штата на предприятии — могут ли уволить работника предпенсионного возраста
Иллюстративное фото из открытых источников
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В Юго-Восточном межрегиональном управлении Гоструда разъяснили, могут ли уволить работника предпенсионного возраста в случае сокращения штата.

В частности, если в организации произошли изменения в структуре производства и труда, включая сокращение численности или штата работников, согласно пункту 1 статьи 40 Кодекса законов о труде Украины, трудовой договор, заключённый на неопределённый срок, может быть расторгнут.

Согласно части второй статьи 49² КЗоТ Украины, при увольнении работников в связи с изменениями в организации производства и труда должно учитываться преимущественное право на оставление на работе, предусмотренное законодательством.

В таких случаях работодатель обязан соблюдать требования статьи 42 КЗоТ Украины, которая устанавливает, что при сокращении численности или штата работников преимущество в оставлении на работе имеют сотрудники с более высокой квалификацией и производительностью труда.

Однако в Гоструда отметили, что при равных условиях производительности и квалификации преимущество предоставляется, в том числе, работникам, которым осталось менее трёх лет до достижения пенсионного возраста, при наступлении которого лицо имеет право на получение пенсионных выплат (пункт 10 статьи 42 КЗоТ Украины).

Таким образом, лица предпенсионного возраста входят в категорию работников, которым предоставлено преимущественное право остаться на работе при сокращении численности или штата при равной производительности труда.

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