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В ВККС сообщили, как определили первую группу судов в конкурсе в общие апелляционные суды

17:18, 5 мая 2025
ВККС учла количество вакантных должностей судей и показатели времени, необходимые для рассмотрения дел различными апелляционными судами.
В ВККС сообщили, как определили первую группу судов в конкурсе в общие апелляционные суды
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В Высшей квалификационной комиссии судей рассказали, как была определена первая группа судов в рамках конкурса на должности судей апелляционных общих судов.

Так, 28 апреля Комиссия определила перечень судов, включённых в первую группу на первом этапе конкурса на замещение вакантных должностей судей в апелляционных общих судах, объявленного решением ВККС от 14 сентября 2023 года № 94/зп-23 (с изменениями):

  • Житомирский апелляционный суд — 14 вакантных должностей судей;
  • Закарпатский апелляционный суд — 10 вакантных должностей судей;
  • Запорожский апелляционный суд — 16 вакантных должностей судей;
  • Сумской апелляционный суд — 21 вакантная должность судьи;
  • Черниговский апелляционный суд — 22 вакантные должности судьи.

При формировании этой группы Комиссия руководствовалась данными Государственной судебной администрации Украины о времени, необходимом для рассмотрения дел и материалов, поступивших в апелляционные суды, за 2024 год и I квартал 2025 года.

Также была учтена общая численность вакантных должностей судей в апелляционных общих судах.

В ВККС добавили и статистические показатели, которые анализировались при формировании первой группы судов на начальном этапе конкурса.

Когда состоятся конкурсы в апелляционные суды той или иной группы, «Судебно-юридическая газета» уже подробно рассказывала.

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