У ВККС повідомили, як визначили першу групу судів у конкурсі до загальних апеляційних судів

ВККС врахувала кількість вакантних посад суддів та показники часу, необхідні для розгляду справ різними апеляційними судами.

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У Вищій кваліфікаційній комісії суддів розповіли, як визначили першу групу судів у конкурсі до апеляційних загальних судів.

Так, 28 квітня Комісія визначила суди, які включаються до першої групи судів на першій стадії конкурсу на зайняття вакантних посад суддів в апеляційних загальних судах, оголошеного рішенням ВККС від 14 вересня 2023 року № 94/зп-23 (зі змінами):

Житомирський апеляційний суд – 14 вакантних посад суддів;

Закарпатський апеляційний суд – 10 вакантних посад суддів;

Запорізький апеляційний суд – 16 вакантних посад суддів;

Сумський апеляційний суд – 21 вакантна посада судді;

Чернігівський апеляційний суд – 22 вакантні посади судді.

При визначенні судів, які включено до першої групи, Комісія керувалася інформацією Державної судової адміністрації України про показники часу, необхідного для розгляду справ і матеріалів, які надійшли до апеляційних судів, за 2024 рік та І квартал 2025 року.

Комісією також враховано кількість вакантних посад суддів в апеляційних загальних судах.

У ВККС також додали статистичні дані, які досліджувалися при визначенні першої групи судів на першій стадії конкурсу.

Коли відбудуться конкурси в апеляційні суди тієї чи іншої групи, «Судово-юридична газета» вже детально розповідала.

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