Встановлено результати спеціальної перевірки перших кандидатів в апеляційні адміністративні суди

Співбесіди з кандидатами в апеляційні адміністративні суди розпочинаються 6 травня.

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Вища кваліфікаційна комісія суддів України встановила результати спеціальної перевірки 15 кандидатів на посади суддів в апеляційних адміністративних судах у межах конкурсу, оголошеного Комісією 14 вересня 2023 року. Про це повідомили у ВККС.

Встановлено, що під час проведення спеціальної перевірки не отримано інформації, яка може свідчити про невідповідність вимогам до кандидата на посаду судді:

Томчука Андрія Валерійовича;

Савицької Наталії Валентинівни;

Кота Романа Степановича;

Білоноженко Марини Анатоліївни;

Тарновецького Івана Ігоровича;

Голуб Вікторії Анатоліївни;

Балась Тетяни Павлівни;

Грушко Жанни Вячеславівни;

Бабич Анжеліки Миколаївни;

Бабаєва Андрія Івановича;

Ванівського Юрія Михайловича;

Калмикової Юлії Олександрівни;

Гудкова Сергія Олексійовича;

Пивовар Ірини Вікторівни;

Гергелійника Вячеслава Олександровича.

Підсумки спеціальної перевірки враховуватимуться при ухваленні Комісією рішень за результатами кваліфікаційного оцінювання.

Нагадаємо, що раніше у ВККС повідомили про те, що співбесіди з кандидатами в апеляційні адміністративні суди розпочинаються вже 6 травня, а в господарські апеляційні суди – орієнтовно 20 травня.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», конкурс в загальні апеляційні суди відбудеться по групах – тобто претенденти на посади суддів будуть брати участь у конкурсах одразу в конкретні апеляційні суди, розподілені на три групи.

Співбесіди з кандидатами в загальні апеляційні суди першої групи відбудуться з липня по вересень 2025 року.

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