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Встановлено результати спеціальної перевірки перших кандидатів в апеляційні адміністративні суди

17:11, 5 травня 2025
Співбесіди з кандидатами в апеляційні адміністративні суди розпочинаються 6 травня.
Встановлено результати спеціальної перевірки перших кандидатів в апеляційні адміністративні суди
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Вища кваліфікаційна комісія суддів України встановила результати спеціальної перевірки 15 кандидатів на посади суддів в апеляційних адміністративних судах у межах конкурсу, оголошеного Комісією 14 вересня 2023 року. Про це повідомили у ВККС. 

Встановлено, що під час проведення спеціальної перевірки не отримано інформації, яка може свідчити про невідповідність вимогам до кандидата на посаду судді:

  • Томчука Андрія Валерійовича;
  • Савицької Наталії Валентинівни;
  • Кота Романа Степановича;
  • Білоноженко Марини Анатоліївни;
  • Тарновецького Івана Ігоровича;
  • Голуб Вікторії Анатоліївни;
  • Балась Тетяни Павлівни;
  • Грушко Жанни Вячеславівни;
  • Бабич Анжеліки Миколаївни;
  • Бабаєва Андрія Івановича;
  • Ванівського Юрія Михайловича;
  • Калмикової Юлії Олександрівни;
  • Гудкова Сергія Олексійовича;
  • Пивовар Ірини Вікторівни;
  • Гергелійника Вячеслава Олександровича.

Підсумки спеціальної перевірки враховуватимуться при ухваленні Комісією рішень за результатами кваліфікаційного оцінювання. 

Нагадаємо, що раніше у ВККС повідомили про те, що співбесіди з кандидатами в апеляційні адміністративні суди розпочинаються вже 6 травня, а в господарські апеляційні суди – орієнтовно 20 травня.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», конкурс в загальні апеляційні суди відбудеться по групах – тобто претенденти на посади суддів будуть брати участь у конкурсах одразу в конкретні апеляційні суди, розподілені на три групи.

Співбесіди з кандидатами в загальні апеляційні суди першої групи відбудуться з липня по вересень 2025 року.

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ВККС апеляційні суди Вища кваліфікаційна комісія суддів України

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