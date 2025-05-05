Хотів селфі, але опинився в лікарні з 50 швами — у Філіппінах турист переплутав крокодила зі статуєю

29-річний турист заліз у вольєр до крокодила, думаючи, що це декорація, але тварина напала і серйозно його поранила.

Фото: unsplash

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На півдні Філіппін 29-річного туриста вкусив крокодил у природному парку. Чоловік заліз до вольєра з твариною, помилково вважаючи, що перед ним — статуя, а не справжній хижак. Про це повідомляє Daily Mail.

Інцидент стався у парку мангрових лісів і водно-болотних угідь на острові Кабуг, провінція Замбоанга-Сібугай.

Повідомляється, чоловік помітив крокодила на ім’я Лалай, що лежав у вольєрі, переліз через огорожу та зайшов у мілку воду, витягнувши телефон — аби зробити селфі. У цей момент тварина напала на нього й вчепилася в ногу.

За словами сержанта місцевої поліції, турист «подумав, що це пластикове опудало, і вирішив зробити фото».

На допомогу кинувся власник парку і доглядач рептилії. Йому вдалося відбити постраждалого у крокодила, кинувши шматок цементу в голову хижака. Але перед тим чоловік провів у вольєрі близько 30 хвилин.

Медики на місці обмотали рани на руці та стегні постраждалого, щоб зупинити кровотечу, і доставили його до лікарні. Повідомляється, що йому наклали понад 50 швів.

Парк офіційно ситуацію ще не прокоментував. Розслідування триває.

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