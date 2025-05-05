Хотел селфи, но оказался в больнице с 50 швами — в Филиппинах турист перепутал крокодила со статуей

29-летний турист залез в вольер к крокодилу, думая, что это декорация, но животное напало и серьезно его ранило.

Фото: unsplash

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На юге Филиппин 29-летнего туриста укусил крокодил в природном парке. Мужчина забрался в вольер с животным, ошибочно решив, что перед ним — статуя, а не настоящий хищник. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошёл в парке мангровых лесов и водно-болотных угодий на острове Кабуг, в провинции Замбоанга-Сибугай.

Сообщается, что мужчина заметил крокодила по кличке Лалай, который лежал в вольере, перелез через забор и зашёл в мелководье, достав телефон — чтобы сделать селфи. В этот момент животное напало на него и вцепилось в ногу.

По словам сержанта местной полиции, турист «подумал, что это пластиковое чучело, и решил сделать фото».

На помощь бросился владелец парка и смотритель рептилии. Ему удалось отбить пострадавшего у крокодила, бросив в голову хищника кусок цемента. Однако до этого мужчина провёл в вольере около 30 минут.

Медики на месте перевязали раны на руке и бедре, чтобы остановить кровотечение, и доставили пострадавшего в больницу. По информации, ему наложили более 50 швов.

Парк официально ситуацию пока не прокомментировал. Расследование продолжается.

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