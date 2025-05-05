Практика судов
  1. Суд инфо

Установлены результаты специальной проверки первых кандидатов в апелляционные административные суды

17:11, 5 мая 2025
Собеседования с кандидатами в апелляционные административные суды начинаются 6 мая.
Установлены результаты специальной проверки первых кандидатов в апелляционные административные суды
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высшая квалификационная комиссия судей Украины установила результаты специальной проверки 15 кандидатов на должности судей в апелляционных административных судах в рамках конкурса, объявленного Комиссией 14 сентября 2023 года. Об этом сообщили в ВККС.

Установлено, что в ходе проведения специальной проверки не получено информации, которая может свидетельствовать о несоответствии требованиям к кандидату на должность судьи:

  • Томчука Андрея Валерьевича;
  • Савицкой Натальи Валентиновны;
  • Кота Романа Степановича;
  • Билоноженко Марины Анатольевны;
  • Тарновецкого Ивана Игоревича;
  • Голуб Виктории Анатольевны;
  • Балась Татьяны Павловны;
  • Грушко Жанны Вячеславовны;
  • Бабич Анжелики Николаевны;
  • Бабаева Андрея Ивановича;
  • Ванивского Юрия Михайловича;
  • Калмыковой Юлии Александровны;
  • Гудкова Сергея Алексеевича;
  • Пивовар Ирины Викторовны;
  • Гергелийника Вячеслава Александровича.

Итоги специальной проверки будут учитываться при принятии Комиссией решений по результатам квалификационной оценки.

Напомним, ранее в ВККС сообщили о том, что собеседования с кандидатами в апелляционные административные суды начинаются уже 6 мая, а в хозяйственные апелляционные суды – ориентировочно 20 мая.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», конкурс в общие апелляционные суды пройдет по группам — то есть претенденты на должности судей будут участвовать в конкурсах сразу в конкретные апелляционные суды, распределённые на три группы.

Собеседования с кандидатами, а общие апелляционные суды «первой очереди» начнутся ориентировочно в июле.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ВККС апелляционные суды Высшая квалификационная комиссия судей Украины

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Снижение мобилизационного возраста до 18 лет не рассматривается – советник Президента Зеленского

Литвин ответил коротко: «Не рассматривают».

Американский дом в Киеве, приостановивший работу в феврале, возобновил деятельность

Американский дом администрируется IREX, которая получала средства от Государственного департамента США и USAID.

В США возник кризис между исполнительной властью и судьями, которые начали прямо указывать юристам Минюста на «некачественную работу»

Судьи, включая назначенных самим Трампом, критикуют заявления и поведение должностных лиц администрации, обвиняя их в неподчинении судебным приказам, предоставлении слабых доказательств, неадекватных ответах на вопросы и даже в поведении, сравнимом с капризами малышей.

Специализация кандидатов на должности судей общих апелляционных судов при предоставлении рекомендации учитываться не будет — ВККС

И криминалисты, и цивилисты будут в одинаковом положении, однако криминалистов гораздо больше.

Александр Мережко объяснил, нужна ли ратификация технических соглашений, в которых будут все детали реализации соглашения о недрах

Хотя закон о международных договорах Украины и определяет, что договоры об использовании территории и природных ресурсов Украины заключаются от имени Украины, а не правительства, глава комитета Александр Мережко считает, что здесь вполне можно заключить межправительственное соглашение, поскольку это относится к категории общеэкономических вопросов.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олег Проскурняк
    Олег Проскурняк
    голова Господарського суду Чернівецької області
  • Ольга Черниш
    Ольга Черниш
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду