Установлены результаты специальной проверки первых кандидатов в апелляционные административные суды

Высшая квалификационная комиссия судей Украины установила результаты специальной проверки 15 кандидатов на должности судей в апелляционных административных судах в рамках конкурса, объявленного Комиссией 14 сентября 2023 года. Об этом сообщили в ВККС.
Установлено, что в ходе проведения специальной проверки не получено информации, которая может свидетельствовать о несоответствии требованиям к кандидату на должность судьи:
Итоги специальной проверки будут учитываться при принятии Комиссией решений по результатам квалификационной оценки.
Напомним, ранее в ВККС сообщили о том, что собеседования с кандидатами в апелляционные административные суды начинаются уже 6 мая, а в хозяйственные апелляционные суды – ориентировочно 20 мая.
Как сообщала «Судебно-юридическая газета», конкурс в общие апелляционные суды пройдет по группам — то есть претенденты на должности судей будут участвовать в конкурсах сразу в конкретные апелляционные суды, распределённые на три группы.
Собеседования с кандидатами, а общие апелляционные суды «первой очереди» начнутся ориентировочно в июле.
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