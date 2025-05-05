Установлены результаты специальной проверки первых кандидатов в апелляционные административные суды

Собеседования с кандидатами в апелляционные административные суды начинаются 6 мая.

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Высшая квалификационная комиссия судей Украины установила результаты специальной проверки 15 кандидатов на должности судей в апелляционных административных судах в рамках конкурса, объявленного Комиссией 14 сентября 2023 года. Об этом сообщили в ВККС.

Установлено, что в ходе проведения специальной проверки не получено информации, которая может свидетельствовать о несоответствии требованиям к кандидату на должность судьи:

Томчука Андрея Валерьевича;

Савицкой Натальи Валентиновны;

Кота Романа Степановича;

Билоноженко Марины Анатольевны;

Тарновецкого Ивана Игоревича;

Голуб Виктории Анатольевны;

Балась Татьяны Павловны;

Грушко Жанны Вячеславовны;

Бабич Анжелики Николаевны;

Бабаева Андрея Ивановича;

Ванивского Юрия Михайловича;

Калмыковой Юлии Александровны;

Гудкова Сергея Алексеевича;

Пивовар Ирины Викторовны;

Гергелийника Вячеслава Александровича.

Итоги специальной проверки будут учитываться при принятии Комиссией решений по результатам квалификационной оценки.

Напомним, ранее в ВККС сообщили о том, что собеседования с кандидатами в апелляционные административные суды начинаются уже 6 мая, а в хозяйственные апелляционные суды – ориентировочно 20 мая.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», конкурс в общие апелляционные суды пройдет по группам — то есть претенденты на должности судей будут участвовать в конкурсах сразу в конкретные апелляционные суды, распределённые на три группы.

Собеседования с кандидатами, а общие апелляционные суды «первой очереди» начнутся ориентировочно в июле.

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