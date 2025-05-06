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Скорочення штату на підприємстві — чи можуть звільнити працівника передпенсійного віку

07:00, 6 травня 2025
Особи передпенсійного віку включені до категорії осіб, яким надано переважне право залишатися на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників за однакової продуктивності праці.
Скорочення штату на підприємстві — чи можуть звільнити працівника передпенсійного віку
Ілюстративне фото з відкритих джерел
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У Південно-Східному міжрегіональному управлінні Держпраці роз’яснили, чи можуть звільнити працівника передпенсійного віку у разі скорочення штату.

Зокрема, якщо в організації виробництва та праці відбулися зміни, у тому числі скорочення чисельності або штату працівників, згідно з пунктом 1 статті 40 КЗпП України, то трудовий договір, укладений на невизначений термін, може бути розірваний.

Відповідно до частини другої статті 492 КЗпП України передбачено, що при звільненні працівників у випадках змін в організації виробництва та праці має враховуватись переважне право на залишення на роботі, передбачене законодавством.

У таких випадках роботодавець повинен дотримуватись вимог статті 42 КЗпП України, яка встановлює, що при скороченні чисельності чи штату працівників у зв’язку зі змінами в організації виробництва та праці переважне право на залишення на роботі надається працівникам із вищою кваліфікацією та продуктивністю праці.

Однак у Держпраці зазначили, що за рівних умов продуктивності праці та кваліфікації перевага у залишенні на роботі надається у тому числі працівникам, яким залишилося менше трьох років до настання пенсійного віку, при досягненні якого особа має право на отримання пенсійних виплат (пункт 10 статті 42 КЗпП України).

Тому особи передпенсійного віку включені до категорії осіб, яким надано переважне право залишатися на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників за однакової продуктивності праці.

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