Убежать не удалось – во Львове задержали мужчину, который сопротивлялся ТЦК и был в розыске

В ТЦК отреагировали на видео, где мужчину из Львова силой доставили в ТЦК.

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Во Львове на улице Железнодорожной произошел очередной инцидент между военнообязанным и представителями Территориального центра комплектования и полиции. Об этом сообщила пресс-служба Львовского областного ТЦК и СП.

По данным ТЦК, во время мероприятий по оповещению граждан, подлежащих воинскому учету, был остановлен мужчина для проверки документов. Согласно действующему законодательству во время военного положения, лица мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ и удостоверение личности, и предъявлять их по требованию уполномоченных лиц.

Однако мужчина отказался предоставить документы, вел себя агрессивно, оскорблял силовиков и пытался убежать. После установления его личности выяснилось, что он является нарушителем воинского учета и находится в розыске. После отказа добровольно проехать в ТЦК он был доставлен принудительно.

В ТЦК отметили, что распространенные в соцсетях видео показывают лишь часть инцидента - уже после совершения действий, которые могут содержать признаки административного или уголовного правонарушения. Также напомнили, что в условиях военного положения военнослужащие имеют право применять физическое воздействие в случае сопротивления.

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