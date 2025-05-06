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Факт вручения бумажной повестки будет отображаться в Реестре военнообязанных «Оберег»

17:34, 6 мая 2025
Кабмин предусмотрел, что факт вручения повестки на бланке будет отображаться в электронном реестре.
Факт вручения бумажной повестки будет отображаться в Реестре военнообязанных «Оберег»
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Кабмин внес изменения в Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период. Текст пока не опубликован. Изменениями предусмотрено электронное направление на ВЛК через Реестр «Оберег», обновлен перечень документов, подтверждающих право на отсрочку, урегулирован порядок подачи документов для соискателей образования и т.д.

  • Предусмотрено отображение в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов сведений о вручении военнообязанному или резервисту повестки на бланке.
    • Уточнено положение о конечном сроке предоставления отдельным категориям военнообязанных и резервистов отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации.
    • Конкретизированы случаи, при которых лица не направляются для прохождения медицинского осмотра для определения пригодности к военной службе.
    • Определены условия направления на военно-врачебную комиссию лиц, которые не проходили медицинский осмотр, или у которых истек срок действия решения (постановления) о пригодности к военной службе.
    • Уточнена процедура формирования направления на военно-врачебную комиссию для прохождения медицинского осмотра в электронной форме с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.
  • Уточнен перечень документов, подтверждающих право на отсрочку лицам, на содержании которых находится трое и более детей в возрасте до 18 лет и т.д.

Автор: Наталя Мамченко

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Кабинет Министров Украины повестка мобилизация военнообязанный Оберег

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