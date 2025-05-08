Имеет ли право работник, в отношении которого совершался моббинг, на компенсацию причиненного ему вреда — разъяснение

Если здоровье работника пострадало из-за моббинга, и этот факт подтвержден судом, то работодатель обязан компенсировать затраты на лечение.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Управление инспекционной деятельности в Винницкой области объясняет, имеет ли право работник, в отношении которого совершался моббинг, на компенсацию причиненного ему ущерба.

В случае повреждения здоровья работника, причиной которого стал моббинг (травля), факт которого подтвержден вступившим в законную силу судебным решением, причиненный вред возмещается в размере понесенных расходов на лечение.

Возмещение работодателем морального вреда работнику производится в случае, если нарушение его законных прав, в том числе вследствие дискриминации, моббинга (травны), факт которого подтвержден вступившим в законную силу судебным решением, привели к моральным страданиям, потере нормальных жизненных связей и требуют от него дополнительных усилий для организации.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.