Чи має право працівник, щодо якого вчинявся мобінг, на компенсацію нанесеної йому шкоди — роз’яснення

Якщо здоров’я працівника було пошкоджене через мобінг, і цей факт підтверджено судом, то роботодавець зобов’язаний компенсувати витрати на лікування.

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Управління інспекційної діяльності у Вінницькій області пояснює, чи має право працівник, щодо якого вчинявся мобінг, на компенсацію нанесеної йому шкоди.

У разі ушкодження здоров’я працівника, причиною якого став мобінг (цькування), факт якого підтверджено судовим рішенням, що набрало законної сили, заподіяна шкода відшкодовується у розмірі понесених витрат на лікування.

Відшкодування роботодавцем моральної шкоди працівнику провадиться у разі, якщо порушення його законних прав, у тому числі внаслідок дискримінації, мобінгу (цькування), факт якого підтверджено судовим рішенням, що набрало законної сили, призвели до моральних страждань, втрати нормальних життєвих зв’язків і вимагають від нього додаткових зусиль для організації свого життя.

Нагадаємо, ми писали, чи є вимога пояснень за запізнення мобінгом.

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