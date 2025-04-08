Чи є вимога пояснень за запізнення мобінгом — роз’яснення

Такі вимоги є частиною належного виконання трудових обов’язків.

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Державна служба з питань праці пояснює, чи вважається вимога роботодавця надавати пояснення за запізнення мобінгом.

Вимоги роботодавця щодо належного виконання працівником трудових обов’язків, зміна робочого місця, посади працівника або розміру оплати праці в порядку, встановленому законодавством, колективним або трудовим договором, не вважаються мобінгом (цькуванням).

Вимога щодо надання пояснень з приводу порушень трудового розпорядку не є проявом мобінгу.

Раніше ми писали, які дії у трудовому колективі не розцінюються як мобінг.

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