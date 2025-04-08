Есть ли требование пояснений за опозданием моббингом — разъяснение

Такие требования являются частью надлежащего выполнения трудовых обязанностей.

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Государственная служба по вопросам труда объясняет, считается ли требование работодателя предоставлять объяснения за опоздание моббингом.

Требования работодателя относительно надлежащего выполнения работником трудовых обязанностей, смена рабочего места, должности работника или размера оплаты труда в порядке, установленном законодательством, коллективным или трудовым договором, не считаются моббингом (травлей).

Требование о предоставлении объяснений по поводу нарушений трудового распорядка не является проявлением моббинга.

Ранее мы писали, какие действия в трудовом коллективе не расцениваются как моббинг.

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