В Гоструда объяснили, что делать с работниками, которые не могут выйти на работу и не могут выполнять ее дистанционно

Отмечается, что при возможности целесообразно предоставить работникам, которые не могут выйти на работу или не могут выполнять ее дистанционно, оплачиваемые отпуска, а также отпуска без сохранения заработной платы.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Центрально-Западное межрегиональное управление Гоструда объясняет, что делать с работниками, которые не могут выйти на работу и не могут выполнять его дистанционно.

Отмечается, что в случае возможности целесообразно предоставить работникам оплачиваемые отпуска (ежегодные, социальные), а также отпуска без сохранения заработной платы, предоставляемые в обязательном порядке и отпуска без сохранения заработной платы, предоставляемые по соглашению сторон в порядке, определенном законодательством (ст. 25, 26 Закона Украины).

В соответствии с частью третьей статьи 12 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» в течение периода действия военного положения работодатель по заявлению работника может предоставлять ему отпуск без сохранения заработной платы без ограничения срока, установленного частью первой статьи 26 Закона Украины «Об отпуске» или трудовой договор может быть приостановлен (статья 13 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения»)

Ранее мы писали, может ли работник при получении статуса беженца в другой стране продолжать находиться в трудовых отношениях.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.