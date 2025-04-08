Кабмин опубликовал постановление о миллионе за контракт для мужчин 18–25 лет, которые хотят служить в Нацгвардии или Пограничной службе

Если до изменений предусматривалось, что такой контракт заключается только на штатные должности стрелок, гранатометчик, разведчик и прочие, то теперь контракт может заключаться на штатные должности в соответствии с перечнем, утвержденным Генштабом, а также Главным управлением Нацгвардии или Администрацией Госпогранслужбы.

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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», правительство расширило возможность заключения контракта для военной службы мужчинами 18–25 лет также на службу в Нацгвардии и Государственной пограничной службе. Однако для новых добровольцев 18–25 лет постановлением КМУ предусмотрено, что обязательным условием получения денег является участие в боевых действиях, а в случае систематического невыполнения контракта миллион придется вернуть.

Так, согласно постановлению Кабмина от 11 февраля 2025 года №153, доброволец 18–25 лет после заключения контракта получит единовременную денежную помощь в размере 1 млн грн, но она выплачивается частями:

Первая часть — 200 000 грн в течение 5 рабочих дней после подписания контракта и вступления в исполнение обязанностей по должности, на которую назначен.

Вторая часть — 300 000 грн в течение 5 рабочих дней после прохождения соответствующей подготовки и привлечения к выполнению боевых (специальных) задач, о чем объявляется приказом командира воинской части.

Третья часть — 500 000 грн в день исключения из списков личного состава воинской части, а в случае продолжения военной службы по новому контракту — в последний день действия контракта.

7 апреля Кабмин опубликовал постановление от 1 апреля 2025 года №387, которым внесены изменения в указанное постановление правительства от 11 февраля 2025 года №153 о реализации экспериментального проекта.

В частности, теперь установлено, что участниками экспериментального проекта являются:

граждане Украины в возрасте от 18 до 25 лет, принимаемые на военную службу по контракту в Вооруженные Силы, Национальную гвардию или Государственную пограничную службу на должности рядового состава;

Вооруженные Силы;

Национальная гвардия;

Государственная пограничная служба;

Министерство обороны;

Министерство внутренних дел;

воинские части, определенные Генеральным штабом Вооруженных Сил, Главным управлением Национальной гвардии и Администрацией Государственной пограничной службы.

То есть добавлены нормы о контракте в Нацгвардию и ГПСУ, а также о том, что участником является МВД и воинские части, определенные Главным управлением Нацгвардии и Администрацией Госпогранслужбы.

Пункт 5 порядка изложен в совершенно новой редакции. Так, если до изменений предусматривалось, что такой контракт заключается только на штатные должности стрелок, старший стрелок, стрелок-снайпер, стрелок-санитар; помощник гранатометчика, гранатометчик, старший гранатометчик; разведчик, старший разведчик, то теперь будет предусмотрено, что контракт с отдельными категориями граждан заключается для прохождения службы на штатных должностях в соответствии с перечнем, утвержденным Генштабом Вооруженных Сил, а также Главным управлением Национальной гвардии или Администрацией Госпогранслужбы по согласованию с Генштабом ВСУ.

Скорректирован и пункт о средствах на выплату вознаграждения.

Так, до изменений пункт 6 предусматривал, что для организации базовой общевойсковой подготовки, профессиональной подготовки, курса адаптации лиц, заключивших контракт в соответствии с этим Порядком, воинским частям предоставляются дополнительные бюджетные ассигнования в размере 200 000 гривен на одного человека.

Теперь предусмотрено, что эти ассигнования предоставляются «в объемах потребностей, указанных в заявках командиров воинских частей, но не более 200 000 гривен на одного человека».

Изменен и пункт 13. До изменений он предусматривал, что лица, заключившие контракт, назначаются в воинские части в соответствии с перечнем, утвержденным Генштабом. Одним из обязательных условий прохождения военной службы является непосредственное участие в боевых действиях в районах ведения военных (боевых) действий сроком не менее 6 месяцев в совокупности в течение действия контракта.

В дальнейшем во время прохождения военной службы военнослужащие, назначенные в воинские части, могут быть назначены на другие должности, указанные в пункте 5 этого Порядка (то есть упомянутые выше должности стрелок, гранатометчик, разведчик и т.д.), в таких воинских частях. В случае невозможности проходить военную службу на должностях, указанных в пункте 5 этого Порядка, по состоянию здоровья на основании заключения (постановления) ВЛК военнослужащие могут быть назначены на другие должности в воинских частях, где они проходят службу, или в других воинских частях.

Согласно новой редакции предусмотрено, что лица, заключившие контракт, назначаются в воинские части в соответствии с перечнем, утвержденным Генштабом ВСУ, Главным управлением Национальной гвардии или Администрацией Госпогранслужбы.

Одним из обязательных условий прохождения военной службы является непосредственное участие в боевых действиях в районах ведения военных (боевых) действий сроком не менее шести месяцев в совокупности в течение действия контракта.

В дальнейшем во время прохождения военной службы военнослужащие, назначенные в воинские части, могут быть назначены на другие должности, утвержденные Генеральным штабом Вооруженных Сил, Главным управлением Нацгвардии или Администрацией Госпогранслужбы, в этих воинских частях.

В случае невозможности проходить военную службу на должностях, утвержденных Генеральным штабом Вооруженных Сил, Главным управлением Национальной гвардии или Администрацией Госпогранслужбы, по состоянию здоровья на основании заключения (постановления) военно-врачебной комиссии военнослужащие могут быть назначены на другие должности в воинских частях, где они проходят службу, или в другие воинские части.

Автор: Наталя Мамченко

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