Кабмін оприлюднив постанову про мільйон за контракт для чоловіків 18-25 років, які хочуть служити у Нацгвардії чи Прикордонній службі

Якщо до змін було передбачено, що такий контракт укладається лише за штатними посадами стрілець, гранатометник, розвідник тощо, то тепер контракт може укладатися за штатними посадами відповідно до переліку, затвердженого Генштабом, а також ГУ Нацгвардії або Адміністрацією Держприкордонслужби.

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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», уряд поширив можливість укладення контракту для військової служби чоловіками 18-25 років також на службу у Нацгвардії та Державній прикордонній службі. Однак для нових добровольців 18-25 років постановою КМУ передбачено, що обов’язкова умова для отримання грошей – участь у бойових діях, а у разі систематичного невиконання контракту потрібно буде повернути мільйон.

Так, відповідно до постанови Кабміну від 11 лютого 2025 р. №153 доброволець 18-25 років після укладення контракту отримає одноразову грошову допомогу у сумі 1 млн грн, але вона виплачується частинами.

Перша частина — 200 000 грн протягом 5 робочих днів після підписання контракту та вступу до виконання обов’язків за посадою, на яку призначений.

Друга частина — 300 000 грн протягом 5 робочих днів після проходження відповідної підготовки та залучення до виконання бойових (спеціальних) завдань, про що оголошується наказом командира військової частини.

Третя частина — 500 000 грн у день виключення із списків особового складу військової частини, а у разі продовження військової служби за новим контрактом — в останній день дії контракту.

7 квітня Кабмін оприлюднив постанову від 1 квітня 2025 року №387, якою внесені зміни до вказаної постанови уряду від 11 лютого 2025 року №153 про реалізацію експериментального проекту.

Зокрема, тепер установлено, що учасниками експериментального проекту є:

громадяни України віком від 18 до 25 років, які приймаються на військову службу за контрактом до Збройних Сил, Національної гвардії або Державної прикордонної служби на посади рядового складу;

Збройні Сили;

Національна гвардія;

Державна прикордонна служба;

Міністерство оборони;

Міністерство внутрішніх справ;

військові частини, визначені Генеральним штабом Збройних Сил, Головним управлінням Національної гвардії та Адміністрацією Державної прикордонної служби.

Тобто, додано норми про контракт до Нацгвардії та ДПСУ, а також про те, що учасником є МВС та військові частини, визначені Головним управлінням Нацгвардії та Адміністрацією Державної прикордонної служби.

Зовсім у новій редакції викладено п. 5 порядку. Так, якщо до змін було передбачено, що такий контракт укладається лише за штатними посадами стрілець, старший стрілець, стрілець-снайпер, стрілець-санітар; помічник гранатометника, гранатометник, старший гранатометник; розвідник, старший розвідник, то тепер буде передбачено, що контракт з окремими категоріями громадян укладається для проходження служби за штатними посадами відповідно до переліку, затвердженого Генштабом Збройних Сил, а також Головним управлінням Національної гвардії або Адміністрацією Держприкордонслужби за погодженням з Генштабом ЗСУ.

Відкорегували і пункт стосовно коштів на виплату винагороди.

Так, до змін п. 6 передбачав, що для організації базової загальновійськової підготовки, фахової підготовки, курсу адаптації осіб, які уклали контракт відповідно до цього Порядку, військовим частинам надаються додаткові бюджетні асигнування у розмірі 200 000 гривень на одну особу.

Тепер передбачено, що ці асигнування надаються «в обсягах потреб, зазначених у заявках командирів військових частин, але не більше 200 000 гривень на одну особу».

Змінено і пункт 13. До змін він передбачав, що особи, які уклали контракт, призначаються до військових частин відповідно до переліку, затвердженого Генштабом. Однією з обов’язкових умов проходження військової служби є безпосередня участь у бойових діях в районах ведення воєнних (бойових) дій строком не менше 6 місяців за сукупністю протягом дії контакту.

У подальшому під час проходження військової служби військовослужбовці, призначені до військових частин, можуть бути призначені на інші посади, зазначені в пункті 5 цього Порядку (тобто, згадані вище посади стрілець, гранатометник, розвідник тощо), в таких військових частинах. У разі неможливості проходити військову службу на посадах, зазначених в пункті 5 цього Порядку, за станом здоров’я на підставі висновку (постанови) ВЛК військовослужбовці можуть бути призначені на інші посади у військових частинах, де вони проходять службу, або в інших військових частинах.

Відповідно до нової редакції передбачено, що особи, які уклали контракт, призначаються до військових частин відповідно до переліку, затвердженого Генштабом ЗСУ, Головним управлінням Національної гвардії або Адміністрацією Держприкордонслужби.

Однією з обов’язкових умов проходження військової служби є безпосередня участь у бойових діях в районах ведення воєнних (бойових) дій строком не менше шести місяців за сукупністю протягом дії контакту.

У подальшому під час проходження військової служби військовослужбовці, призначені до військових частин, можуть бути призначені на інші посади, затверджені Генеральним штабом Збройних Сил, Головним управлінням Нацгвардії або Адміністрацією Держприкордонслужби, в цих військових частинах.

У разі неможливості проходити військову службу на посадах, затверджених Генеральним штабом Збройних Сил, Головним управлінням Національної гвардії або Адміністрацією Держприкордонслужби, за станом здоров’я на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії військовослужбовці можуть бути призначені на інші посади у військових частинах, де вони проходять службу, або до інших військових частин.

Автор: Наталя Мамченко

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