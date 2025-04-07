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Заступниця міністра оборони Черногоренко про потребу в Управлінні космічної політики: «Розвинені країни виділяють рекордні бюджети на потреби в космосі»

19:11, 7 квітня 2025
За словам заступниці міністра Катерини Черногоренко, розвинені країни виділяють рекордні бюджети на потреби в космосі, і Україна також має бути не просто спостерігачем у космосі, а гравцем.
Заступниця міністра оборони Черногоренко про потребу в Управлінні космічної політики: «Розвинені країни виділяють рекордні бюджети на потреби в космосі»
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Як відомо, раніше заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко розповіла, що в Міністерстві оборони створено Управління космічної політики.

Управління займатиметься напрацюванням нормативно-правової бази, пошуком найактуальніших космічних технологій, а також стане єдиною точкою входу для взаємодії з стейкхолдерами у цій сфері.

В перші два роки Управління космічної політики проведе аудит космічної інфраструктури, який визначить критичні потреби.

«Чому космос — це стратегічна потреба для оборони вже сьогодні, а не далекі мрії?

По-перше, від початку повномасштабного вторгнення ми використовуємо супутникові дані для аналізу поля бою, планування та ухвалення рішень у системі DELTA. Сьогодні ці дані надходять від міжнародних компаній — ICEYE, Maxar, Capella Space, Planet, Airbus тощо. Їх потрібно систематизувати та обробляти централізовано. Це точно «на часі».

По-друге, розвинені країни виділяють рекордні бюджети на потреби в космосі — сумарно 135 мільярдів доларів у 2024 році. Ці витрати зростають на 10–15% щороку!» - зазначила вона.

Також, за словами Черногоренко, Закон «Про космічну діяльність» вже визначає роль Міноборони у використанні космосу. «Проте ця норма майже 20 років залишалась лише декларативною», додала вона.

Так далі бути, за словами Черногоренко, «не може». «Міноборони бере на себе лідерство в розвитку космічних технологій, щоб захищати українців на землі. У нас є фахівці, технології, досвід і головне — розуміння, що в космосі ми маємо бути не спостерігачами, а гравцями», розповіла заступниця міністра.

Автор: Наталя Мамченко

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Заступниця міністра оборони Черногоренко про потребу в Управлінні космічної політики: «Розвинені країни виділяють рекордні бюджети на потреби в космосі»

За словам заступниці міністра Катерини Черногоренко, розвинені країни виділяють рекордні бюджети на потреби в космосі, і Україна також має бути не просто спостерігачем у космосі, а гравцем.

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