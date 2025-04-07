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ЄС готує поетапний план відповіді на тарифи Трампа

19:33, 7 квітня 2025
Єврокомісар з торгівлі Марош Шефчович зазначив, що ЄС запровадить контрзаходи проти мит США поетапно 15 квітня та 15 травня.
ЄС готує поетапний план відповіді на тарифи Трампа
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Європейський Союз готовий до переговорів зі Сполученими Штатами Америки з приводу митних тарифів, але не буде чекати безкінечно і готується вжити заходів у разі необхідності. Про це сказав комісар ЄС із питань торгівлі Марош Шефчович, якого цитує CNBC.

За його словами, блок проголосує 9 квітня  за план контрзаходів проти тарифів Дональда Трампа, а остаточний список буде затверджений 15 квітня. Мита на продукти, що входять до першого пакету заходів, вступлять в силу того ж дня, а для решти – 15 травня.

"Поки ми не побачимо відчутного прогресу, працюватимемо за трьома напрямками: захист наших інтересів за допомогою контрзаходів, диверсифікація нашої торгівлі на основі нових угод, стримування шкідливих відхилень у торгівлі", – сказав єврокомісар.

Шефчович повідомив, що Єврокомісія вже зібрала думки країн-членів щодо відповіді на тарифи США на сталь та алюміній, і на підставі цього підготувала список контрзаходів, "збалансовано розподіляючи навантаження" на різні країни.

"Ми надішлемо їм остаточний перелік і ставки тарифів пізніше цього дня. Голосування призначене на 9 квітня, а остаточний перелік буде затверджено 15 квітня. Мита на продукцію запрацюють того ж дня для першого переліку заходів, для решти – з 15 травня", – сказав він.

Нагадаємо, що Дональд Трамп анонсував запровадження «взаємних мит» по всьому світу. За його словами, це буде «золоте століття Америки». Трамп запровадить 10% мит на імпорт з усіх країн світу, а також 25% мит на автомобілі іноземного виробництва.

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США ЄС Дональд Трамп

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