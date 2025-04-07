ЕС готовит поэтапный план ответа на тарифы Трампа

Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович отметил, что ЕС введет контрмеры против пошлин США поэтапно 15 апреля и 15 мая.

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Европейский Союз готов к переговорам с Соединенными Штатами Америки по поводу таможенных тарифов, но не будет ждать бесконечно и готовится принять меры по необходимости. Об этом сказал комиссар ЕС по торговле Марош Шефчович, которого цитирует CNBC.

По его словам, блок проголосует 9 апреля за план контрмер против тарифов Дональда Трампа, а окончательный список будет утвержден 15 апреля. Пошлины на продукты, входящие в первый пакет мероприятий, вступят в силу в тот же день, а для остальных – 15 мая.

"Пока мы не увидим ощутимого прогресса, будем работать по трем направлениям: защита наших интересов с помощью контрмер, диверсификация нашей торговли на основе новых сделок, сдерживание вредных отклонений в торговле", – сказал еврокомиссар.

Шефчович сообщил, что Еврокомиссия уже собрала мнения стран-членов по ответу на тарифы США на сталь и алюминий, и на основании этого подготовила список контрмер, "сбалансированно распределяя нагрузку" на разные страны.

"Мы пришлем им окончательный перечень и ставки тарифов позже этого дня. Голосование назначено на 9 апреля, а окончательный перечень будет утвержден 15 апреля. Пошлины на продукцию заработают в тот же день для первого перечня мероприятий, для остальных – с 15 мая", – сказал он.

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