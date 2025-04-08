Экс-начальник ГТУЮ просил освободить его от обязанностей на время прохождения военной службы, но Минюст его уволил — что решил Верховный Суд

Минюст утверждал, что истец только числится в списках воинской части, но не находится в воинской части и не выполняет воинские обязанности.

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Экс-начальник Главного территориального управления юстиции в Запорожской области в сентябре 2023 года обратился с иском к Минюсту, в котором просил признать незаконным и отменить приказ Минюста о его увольнении, а также восстановить его в должности.

Кроме того, он просил обязать Минюст освободить его от исполнения обязанностей начальника ГТУЮ на время прохождения военной службы с 27 июня 2023 года с сохранением должности и места работы.

Он отметил, что приказом Минюста во исполнение решения суда его восстановили в должности начальника ГТУЮ, после чего ответчик предложил истцу перевод на вакантную должность государственной службы. Однако 31 июля 2023 года истец уведомил ответчика о том, что он призван на военную службу во время мобилизации.

14 августа 2023 года он обратился к Минюсту с заявлением об освобождении его от исполнения должностных обязанностей на время прохождения военной службы. Вместо этого ответчик уволил его с должности начальника ГТУЮ в Запорожской области с 24 августа 2023 года в соответствии с пунктом 1 части 1, абзацем 3 части 3 статьи 87 Закона «О государственной службе» с прекращением государственной службы.

Решением Запорожского окружного административного суда, оставленным без изменений постановлением Третьего апелляционного административного суда, иск удовлетворен частично: приказ Минюста признан незаконным и отменен, Минюст обязан освободить истца от исполнения обязанностей начальника ГТУЮ с 27 июня 2023 года на время прохождения военной службы с сохранением должности и места работы.

Суды исходили из того, что на истца, как на лицо, проходящее военную службу, распространяются гарантии, предусмотренные статьей 119 КЗпП, касающиеся сохранения должности на время прохождения такой службы. Поскольку правоотношения по прохождению военной службы возникли в период предупреждения его о предстоящем увольнении и предложения ему вакантных должностей для перевода, то есть в период продолжающихся правоотношений с прохождением публичной службы, работодатель обязан был освободить истца от занимаемой должности на период несения военной службы.

Министерство юстиции подало кассационную жалобу в Верховный Суд.

В частности, Минюст указывает, что на данный момент отсутствует вывод Верховного Суда относительно правоприменения статьи 119 КЗпП в условиях зачисления лица в ряды Вооруженных Сил. Отмечает, что, по его убеждению, материалы дела не содержат никаких доказательств прохождения истцом военной службы, поскольку последний самовольно покинул воинскую часть, из-за чего открыто уголовное производство.

Минюст обращает внимание, что в материалах дела есть письмо Национальной полиции, письмо воинской части и выписка из приказа воинской части, которые подтверждают, что истец только числится в списках воинской части, но не находится в ней и не выполняет военные обязанности, связанные с защитой Родины, независимости и территориальной целостности Украины.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда пришел к выводу, что кассационную жалобу Минюста следует удовлетворить частично, а судебные решения судов предыдущих инстанций – отменить с направлением дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции (постановление от 14 марта 2025 года, дело 280/7366/23).

Спорные правоотношения сводятся к вопросу правомерности увольнения истца с должности начальника ГТУЮ в соответствии с пунктом 1 части 1, абзацем 3 части 3 статьи 87 Закона «О государственной службе», при условии его призыва на военную службу и подачи им заявления об освобождении от исполнения обязанностей по указанной должности на время прохождения военной службы.

Верховный Суд исходил из следующего.

Прежде всего, спорные правоотношения изначально возникли в связи с незаконным увольнением с должности начальника ГТУЮ в Запорожской области на основании пункта 11 части 1 статьи 87 Закона «О государственной службе», то есть в связи с ликвидацией ГТУЮ в Запорожской области.

Незаконность увольнения истца по основаниям ликвидации государственного органа была подтверждена решением Запорожского окружного административного суда от 29 ноября 2022 года по делу №280/531/20, которое вступило в законную силу, поскольку постановлением Третьего апелляционного административного суда оставлено без изменений.

Для защиты нарушенного права истца на труд суд по делу №280/531/20 обязал восстановить его в должности начальника ГТУЮ с 25 декабря 2019 года.

Восстановление истца на должности, с которой он был незаконно уволен, соответствует устоявшейся практике Верховного Суда по этому поводу и предусматривает дальнейшее урегулирование трудовых правоотношений с таким работником путем предложения ему работодателем (или его правопреемником в случае реорганизации/ликвидации) перечня вакантных должностей, на которые он может претендовать, на что он должен выразить свое согласие или несогласие.

Согласно фактическим обстоятельствам этого дела, такая процедура урегулирования трудовых правоотношений с истцом была начата во исполнение судебного решения: истца восстановили в должности начальника ГТУЮ в Запорожской области, а письмом Министерства юстиции его предупредили об увольнении и прекращении государственной службы в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 87 Закона «О государственной службе» в связи с реорганизацией государственного органа, одновременно предложив перевод на вакантную должность государственной службы – заместителя начальника Южного межрегионального управления Министерства юстиции (г. Одесса) временно. Истец должен был выразить согласие или несогласие с таким предложением.

Однако, как установили суды предыдущих инстанций, приказом начальника ТЦК от 27 июня 2023 года истец был призван на военную службу во время мобилизации и направлен в воинскую часть, о чем он сообщил ответчику письмом от 31 июля 2023 года.

Эту обстоятельство Министерство юстиции признало уважительной причиной (как и указал истец в своем письме), поскольку письмом от 11 августа 2023 года ему повторно предложили занять должности государственной службы, а именно: предоставили перечень вакантных должностей Южного межрегионального управления Министерства юстиции (г. Одесса) и предложили перевод на одну из должностей, указанных в письме Южного межрегионального управления Министерства юстиции (г. Одесса) от 9 августа 2023 года. Также истцу предоставили 5 календарных дней на подачу заявления о переводе на одну из предложенных должностей в соответствии со статьей 41 Закона «О государственной службе» или заявления об отказе от перевода. При этом уведомили, что непредоставление письменного согласия на перевод до 21 августа 2023 года будет считаться отказом от предложенных должностей.

В пределах указанного срока, то есть до 21 августа 2023 года, в Министерство юстиции поступило заявление истца, в котором он просил освободить его от исполнения должностных обязанностей начальника ГТУЮ в Запорожской области на время прохождения военной службы с 27 июня 2023 года с сохранением должности.

Расценив это заявление как отказ от предложенных должностей, на которые возможно осуществить перевод, приказом Минюста от 23 августа 2023 года истца уволили с должности начальника ГТУЮ в Запорожской области с 24 августа 2023 года в соответствии с пунктом 1 части первой, абзацем третьим части 3 статьи 87 Закона «О государственной службе» с прекращением государственной службы.

В контексте изложенного Верховный Суд считает необходимым отметить следующее.

Положения части 2 статьи 39 Закона «О воинской обязанности и военной службе» №2232-ХІІ устанавливают, что граждане Украины, призванные на срочную военную службу, военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период, или принятые на военную службу по контракту в случае возникновения кризисной ситуации, угрожающей национальной безопасности, объявления решения о проведении мобилизации и/или введения военного положения, пользуются гарантиями, предусмотренными частью 3 статьи 119 Кодекса законов о труде, а также частью 1 статьи 53 и частью 2 статьи 57 Закона «Об образовании», частью 2 статьи 44, частью 1 статьи 54 и частью 3 статьи 63 Закона «О профессиональном предвысшем образовании», частью 2 статьи 46 Закона «О высшем образовании».

Невыполнение этого обязательства является основанием для привлечения виновных лиц к ответственности, установленной законом (часть 1 статьи 42 Закона №2232-ХІІ).

Указанной норме соответствуют положения статьи 119 КЗпП.

Так, согласно части 3 статьи 119 КЗпП за работниками, призванными на срочную военную службу, военную службу по призыву лиц офицерского состава, военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период, военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период или принятыми на военную службу по контракту, в том числе путем заключения нового контракта на прохождение военной службы, во время действия особого периода на срок до его окончания или до дня фактического увольнения сохраняются место работы и должность на предприятии, в учреждении, организации, фермерском хозяйстве, сельскохозяйственном производственном кооперативе независимо от подчиненности и формы собственности и у физических лиц - предпринимателей, у которых они работали на время призыва. Таким работникам выплачивается денежное обеспечение за счет средств Государственного бюджета в соответствии с Законом «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей».

Гарантии, определенные в части третьей этой статьи, сохраняются за работниками, которые во время прохождения военной службы получили ранения (другие повреждения здоровья) и находятся на лечении в медицинских учреждениях, а также попали в плен или признаны без вести пропавшими, на срок до дня, следующего за днем их постановки на воинский учет в районных (городских) ТЦК, Центральном управлении или региональных органах СБУ, соответствующем подразделении Службы внешней разведки после их увольнения с военной службы в случае окончания ими лечения в медицинских учреждениях независимо от срока лечения, возвращения из плена, появления после признания безвестно отсутствующими или до дня объявления судом их умершими (часть 4 статьи 119 КЗпП).

Согласно частям 5-6 статьи 119 КЗпП, гарантии, определенные в части третьей этой статьи, не распространяются на лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, а в части сохранения места работы, должности – также на лиц, занимавших выборные должности в органах местного самоуправления, срок полномочий которых истек.

Гарантии, предусмотренные частями 2 и 3 этой статьи, не распространяются на лиц, признанных виновными в совершении уголовных правонарушений против установленного порядка несения военной службы (военных уголовных правонарушений) во время особого периода, приговор в отношении которых вступил в законную силу.

Таким образом, на основе анализа вышеуказанных законодательных положений делается вывод, что предусмотренные частью 3 статьи 119 КЗпП гарантии относительно сохранения места работы и должности распространяются на работника с дня принятия его на военную службу во время действия военного положения.

Такая правовая позиция изложена в постановлениях Верховного Суда от 23 марта 2023 года по делу № 200/3471/21, от 30 мая 2023 года по делу № 200/3363/21-а, и именно на ее основе суды предыдущих инстанций решили этот спор.

В контексте указанного следует отклонить довод жалобщика о том, что статья 119 КЗпП не содержит запрета на увольнение работника по инициативе работодателя при сокращении численности или штата государственных служащих, сокращении должности государственной службы вследствие изменения структуры или штатного расписания государственного органа без сокращения численности или штата государственных служащих, реорганизации государственного органа, поскольку такая позиция не основывается на правильном применении этой нормы Кодекса в системной связи с положениями нормативно-правовых актов, определяющих основы прохождения военной службы в Украине.

Из содержания обжалуемых судебных решений видно, что в них суды одновременно ссылаются как на прохождение истцом военной службы по мобилизации, так и на основании заключения им контракта.

Стоит отметить, что эти две основания принятия лица на военную службу являются разнородными, а начало прохождения военной службы лицом по каждому из них связано с разными моментами во времени.

Так, согласно части первой статьи 24 Закона «О воинской обязанности и военной службе» началом прохождения военной службы считается, в частности:

2) день зачисления в списки личного состава воинской части (военного учебного заведения, учреждения и т.д.) – для граждан, принятых на военную службу по контракту, в том числе военнообязанных, проходящих сборы, и резервистов во время мобилизации;

4) день отправления в воинскую часть из соответствующего районного (городского) ТЦК или день прибытия в Центральное управление или региональный орган СБУ, соответствующие подразделения разведывательных органов Украины – для граждан, призванных на военную службу во время мобилизации, на особый период и на военную службу по призыву лиц офицерского состава.

Из содержания обжалуемых судебных решений следует, что суды предыдущих инстанций не установили, на каком именно основании истец начал проходить военную службу – по мобилизации или по контракту. Стоит подчеркнуть, что конкретизация такого основания находится в прямой причинной связи с моментом начала прохождения военной службы, поскольку в случае неприбытия истца из соответствующего РТЦК и СП в воинскую часть для прохождения военной службы ставит под сомнение факт начала прохождения им такой службы.

Также стоит отметить, что, обосновывая отсутствие у работодателя обязанности сохранять за истцом должность на время прохождения им военной службы, Министерство юстиции ссылается на обстоятельства того, что, по его убеждению, истец ни одного дня фактически военную службу не проходил, самовольно покинул воинскую часть, по факту чего было зарегистрировано уголовное производство.

Этот довод жалобщик обосновывает наличием открытого уголовного производства от 4 октября 2022 года по подозрению истца в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 15, частью 2 статьи 28, частью 5 статьи 185, частями 1, 2, 3 статьи 358 Уголовного кодекса, и в рамках которого с 3 июля 2023 года применяются меры пресечения.

Кроме того, жалобщик обращает внимание, что в материалах дела есть письмо Национальной полиции от 22 июля 2024 года, письмо воинской части от 17 сентября 2024 года и выписка из приказа воинской части от 31 июля 2023 года, которые подтверждают, что истец только числится в списках воинской части, но не находится в воинской части и не выполняет военные обязанности, связанные с защитой Родины, независимости и территориальной целостности Украины.

В кассационной жалобе Министерство юстиции, среди прочего, ссылается на неполноту судебного разбирательства и необоснованность судебных решений в части непредоставления оценки этим существенным обстоятельствам дела.

Действительно, как уже было отмечено, статья 119 КЗпП определяет, что гарантии, предусмотренные частями второй и третьей этой статьи, не распространяются на лиц, признанных виновными в совершении уголовных правонарушений против установленного порядка несения военной службы (военных уголовных правонарушений) во время особого периода, приговор в отношении которых вступил в законную силу.

Из содержания судебных решений невозможно установить, действительно ли в отношении истца открыто уголовное производство, касается ли оно совершения военного уголовного правонарушения и признан ли истец виновным в его совершении.

Отсутствие подтверждения или опровержения таких обстоятельств делает невозможным обеспечение полного и всестороннего выяснения обстоятельств этого дела и его правильного разрешения.

С учетом вышеизложенного коллегия судей Верховного Суда считает преждевременными выводы судов предыдущих инстанций по сути спора. Верховный Суд пришел к выводу о наличии оснований для отмены судебных решений этих судов с направлением дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела необходимо учесть изложенное в этом постановлении, выяснить существенные обстоятельства дела, от которых зависит правильность разрешения спора, такие как: основание принятия истца на военную службу, наличие или отсутствие случаев привлечения его к уголовной ответственности за совершение военных уголовных правонарушений и т.д., и в зависимости от установленных обстоятельств на основе полного и всестороннего рассмотрения дать оценку спорным правоотношениям.

Автор: Наталя Мамченко

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