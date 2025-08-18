Мобилизация 2,5 тысяч украинцев ежемесячно – Минобороны представило проект Программы действий правительства

15:26, 18 августа 2025
Минобороны Украины сосредоточится на развитии оборонной промышленности и цифровизации в 2025–2026 годах.
Фото: armyinform
Министерство обороны Украины в 2025–2026 годах планирует развивать собственную оборонную промышленность, оптимизировать ее, улучшать условия службы военных, трансформировать Силы обороны и внедрять цифровизацию ключевых процессов. Об этом говорится в проекте Программы действий правительства.
Согласно программе, Минобороны стремится обеспечить отпор агрессии России, восстановление территориальной целостности Украины и переход к стандартам НАТО в системах управления, вооружении и связи. Приоритетами являются модернизация оборонных закупок, развитие промышленности, а также улучшение медицинского, материально-технического и финансового обеспечения.
Основные цели:
- Развитие оборонной промышленности:
- К 2026 году 50% закупок для армии должны покрываться украинским производством.
- Запуск Defense City – правового режима для льгот и финансирования производителей.
- Создание платформы DOT.Chain для взаимодействия с поставщиками.
- Объединение Агентства оборонных закупок и Государственного оператора тыла.
- Открытие военных технологий для частного сектора.
- Заключение лицензионных договоров с производителями дронов-перехватчиков до конца сентября 2025 года.
- Введение господдержки предприятий ОПК через финансовый лизинг и освобождение от пошлины и НДС для товаров, заменяющих уничтоженную продукцию, до конца октября 2025 года.
- Совместные производства с Rheinmetall, BAE Systems, Thales, KNDS, Kongsberg D&A в Украине и пилотные проекты за рубежом (Дания, Нидерланды) до июня 2026 года.
- Соглашение Drone Deal с США до декабря 2025 года.
- Противовоздушная и противоракетная оборона:
- До конца 2026 года достичь 60% операционной готовности интегрированной ПВО/ПРО.
- Реализовать 90% планов фортификации и антидроновой защиты на приоритетных направлениях и 80% — на остальных.
- Создать сплошное радиолокационное поле на ключевых направлениях и развернуть 29 дополнительных радиолокационных постов до сентября 2026 года.
- Принять постановление об использовании аэродромов государственной авиации в условиях военного положения в 2025 году.
- Кадровая политика и рекрутинг:
- До конца 2025 года внести изменения в положение о военно-врачебной экспертизе для исключения непригодных к службе.
- Создать систему охраны психического здоровья военных и их семей.
- Разработать новый контракт с расширенными условиями и мотивационными факторами.
- Усовершенствовать процедуры бронирования с электронными кабинетами для предприятий.
- Провести аудит профессионального военного образования.
- До 2026 года ежемесячно заключать 3500 контрактов с гражданами Украины, 1000 – с иностранцами и 2500 – через прямую мобилизацию.
- Международное сотрудничество:
- До конца 2025 года провести аудит международных соглашений и привлечь $5 млрд партнерского финансирования для ОПК.
- Интегрировать Украину в европейские оборонные программы (EDIP, EDF, SAFE).
- До 2026 года обеспечить €10 млрд финансирования ОПК, профинансировать пять совместных проектов в рамках EDIP, EDF и SAFE и начать выполнение контрактов на критическое вооружение.
- Цифровая трансформация:
- До декабря 2025 года внедрить сервисы, которые уменьшат нагрузку на ТЦК на 15%.
- Начать электронный учет потерь техники и личного состава.
- Завершить цифровизацию эвакуации через Медицинскую информационную систему ВСУ.
- До сентября 2026 года запустить Реестр участников и исполнителей госконтрактов, закрытую систему оборонных закупок, интегрированную с DOT Chain, с 60% закупок в системе.
- Обеспечить использование «Армия+» 90% военных и обработку 80% обращений через «Резерв+».
- Технологические инновации:
- До декабря 2025 года внедрить технологии тактической разведки, дистанционного взаимодействия и эвакуации, которые уменьшат потери вдвое по сравнению с 2024–2025 годами.
- До сентября 2026 года развернуть боевые комплексы и автоматизированные системы управления огнем в 80% маневренных бригад.
- Увеличить долю поражений автономными средствами на 10%.
- Интегрировать автономные системы, ИИ, РЭБ, аэрокосмическую разведку и геймификацию в единую цифровую экосистему.
- Оборонные закупки:
- До октября 2025 года делегировать полномочия для оборонных закупок.
- До декабря 2025 года запустить Реестр оружейников.
- До конца 2026 года внедрить систему качества по стандартам ISO 9001 и AQAP, обеспечить госгарантии качества для 35% контрактов и увеличить международные соглашения о взаимном обеспечении на 50%.
Минобороны также планирует завершить переход на корпусную систему и цифровизировать учет военных, логистики и финансов, обеспечить качественную космическую разведку, доступную для подразделений.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.